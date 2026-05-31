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    Colombia refuerza seguridad por elecciones: 400 mil uniformados desplegados entre los más de mil centros de votación

    Además, en el inicio de la jornada electoral, el presidente Gustavo Petro pidió denunciar los casos de intervención electoral y anunció que los perseguirán judicialmente.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Elecciones Colombia. Referencial. Créditos: CNE

    Este domingo 31 de mayo se están llevando a cabo las elecciones presidenciales y vicepresidenciales en Colombia, jornada que está marcada por un gran despliegue policial.

    Desde el Ministerio de Defensa señalaron que 408.000 soldados y policías estarán dispuestos en los centros de votación de los 32 departamentos del país.

    Solo por parte de la Policía Nacional habrán 11 mil uniformados para custodiar los 1.043 centros de votación y las más de 100 mil mesas.

    El plazo para que los más de 41 millones de votantes se acerquen a sus centros electorales es de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, horario local.

    Clima de violencia electoral

    A las 8 en punto se abrieron oficialmente las urnas después de un punto de prensa en que varias autoridades se refirieron a los mecanismos y despliegues puestos a disposición con miras a cuidar el proceso electoral.

    Entre ellos, el presidente Gustavo Petro dijo que “el voto debe ser libre y sin presión, y cualquier persona que intente una presión debe ser capturada por crímenes en contra del sufragio, porque se trata de un delincuente”.

    Además, llamó a la población a votar tranquila y que si estaba dentro de sus posibilidades, permanecer durante el conteo de votos, para asegurar la transparencia.

    Desde la cartera de Defensa ofrecen 50 millones de pesos colombianos a quienes denuncien hechos que permitan judicializar a responsables de delitos electorales.

    Asimismo, el ministro Pedro Sánchez, anunció un Puesto de Mando Unificado Cibernético, en que estarán monitoreando cualquier acción cibernética que amenace la seguridad y transparencia del proceso.

    Puesto de Mando Unificado Cibernético. Créditos: Ministerio de Defensa de Colombia

    Entre las funciones de este puesto se encuentra; la detección de bots, el monitoreo de incidentes informáticos, acciones contra la desinformación y la articulación de 15 entidades del Estado para responder de manera oportuna ante cualquier amenaza.

    Todos estos anuncios se dan en el marco del Plan Democracia 2026 para responder ante un clima de violencia electoral en Colombia.

    Este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por esta situación e instó al gobierno a tomar medidas.

    Entre los casos reportados se encuentran amenazas contra los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

    Además, solo este año ocurrió el secuestro de la candidata vicepresidencial Aida Quilcué, el asesinato de miembros de campaña del candidato De la Espriella y el atentado al senador Alexander López tras participar en una actividad política junto a Cepeda.

    De acuerdo con la Misión de Observación Electoral 386 municipios presentan riesgos para el desarrollo de las elecciones, entre ellos dentro de los departamentos del Cauca y Antioquia. Esto, en paralelo a los recientes atentados en contra de civiles y militares por parte de grupos disidentes.

    Diferentes propuestas

    Si bien en la papeleta los votantes podrán decidir entre 11 opciones de candidatos, tres son los favoritos en la contienda electoral para llegar a la Casa de Nariño.

    Cada uno con un estilo diferente y con posturas diversas respecto a la administración del actual mandatario Gustavo Petro.

    Se trata por un lado del oficialista Iván Cepeda, quien fue diputado y senador, reeligido por dos periodos más. Es hijo del líder sindical Manuel Cepeda Vargas que fue asesinado por paramilitares en 1994. El mismo candidato ha tenido que salir exiliado por amenazas en su contra tras denunciar vínculos entre políticos y paramilitares. Actuó como facilitador entre los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. Entre sus principales propuestas se encuentra una reforma agraria.

    Por otro lado, Abelardo de la Espriella, es abogado de profesión y conocido por haber participado en varios juicios mediáticos en Colombia; algunos ligados a temas de género y medioambiente, en que se lograron cambiar normas a favor de las víctimas, como también en la defensa del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab. El tema central de su campaña es el orden, el castigo y el mercado. Destaca por su estilo confrontacional y un discurso nacionalista. Expertos se refieren a su estilo como inspirado en los presidentes Javier Milei y Nayib Bukele.

    Por último, la tercera favorita según las encuestas, es Paloma Valencia, ligada a la derecha tradicional o lo que los colombianos llaman, el “uribismo”. Fue senadora durante tres periodos consecutivos. Es nieta del expresidente Guillermo León Valencia y del fundador de la Universidad de los Andes, una de las más prestigiosas del país. Al igual que De la Espirella su campaña también estuvo concentrada en la seguridad aunque de una forma más mesurada y en la crisis de salud.

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    Más sobre:ColombiaElecciones presidencialesGustavo PetroDespliegue policial

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