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    Colombia: decenas de muertos en combates entre dos grupos de disidencias de las FARC a días de las elecciones

    Al menos 48 muertos dejaron combates entre dos grupos de la extinta guerrilla de las FARC en la Amazonía colombiana, informó un alcalde de la zona. Son grupos armados que se disputan el control territorial, las rentas del narcotráfico y la minería ilegal en el departamento del Guaviare.

    Por 
    RFI
    Guerrilleros de las FARC en una imagen de archivo. Foto: Europa Press

    “Los cuerpos están ahí amontonados, hay que evacuarlos”, dijo Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, en llamada con la agencia AFP. Las autoridades no han logrado llegar a la zona y el balance proviene de la comunidad, que se vio atrapada en medio del fuego cruzado.

    El Ejército desplegó el miércoles a sus tropas en una zona rural del sureste de Colombia, en medio de letales enfrentamientos entre dos estructuras disidentes de las FARC que se disputan las rentas del narcotráfico en esa región.

    Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década a cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que el país elegirá al sucesor del izquierdista Gustavo Petro.

    El “crudo enfrentamiento” entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, las dos principales estructuras rebeldes del país, dejaron “múltiples víctimas fatales”, dijo en la red social X el ministro de Defensa Pedro Sánchez, que atribuyó los combates a “disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”.

    Los enfrentamientos se registran desde el lunes en el departamento del Guaviare, dijo a la AFP un vocero del Ejército, que anunció en un comunicado el despliegue de soldados en la zona para “proteger a la población civil”.

    Las autoridades aún no han divulgado un balance oficial de víctimas.

    Fracaso de la “paz total”

    Las Fuerzas Militares se movilizan hacia esa zona de difícil acceso en el municipio de San José del Guaviare, una región con vastos cultivos de hoja de coca. Es cuna de las primeras filas que rechazaron el histórico tratado de paz entre las FARC y el gobierno que desmovilizó al grueso de esa guerrilla en 2016.

    A cuatro días de la primera vuelta presidencial, el recrudecimiento del conflicto armado de seis décadas es una de las principales preocupaciones de los votantes.

    Petro priorizó una política de diálogos con todos los grupos armados del país conocida como “paz total”.

    Pero a tres meses de dejar el poder, ninguna de estas negociaciones ha tenido éxito. La oposición critica su política de paz y lo acusa de ser indulgente con los criminales.

    El mandatario, que por ley no puede reelegirse, busca continuar su proyecto con la candidatura de su aliado, el senador Iván Cepeda, que parte como favorito en las encuestas.

    Le siguen los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que defienden una política de mano dura contra los grupos criminales.

    Más sobre:ColombiaFARCSan José del GuaviareIván MordiscoCalarcáPetroIván CepedaAbelardo de la EspriellaPaloma ValenciaeleccionesMundo

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