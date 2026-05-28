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    Zelenski confía en que Estados Unidos conceda a Ucrania licencia para fabricar misiles Patriot

    El presidente ucraniano ha señalado que contar con este tipo de arsenal repercute en la propia seguridad de todo Europa.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Estados Unidos finalmente conceda a su país licencia para fabricar misiles Patriot, después de haberse dirigido en la víspera por carta a su par estadounidense, Donald Trump, para insistirle en esta y otras demandas.

    “Creo que en el futuro la obtendremos (...) por eso escribí al presidente Trump y al Congreso de Estados Unidos. Creo que deben actuar con mayor rapidez”, ha valorado Zelenski este jueves durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro sueco, Ulf Kristesson, con motivo de un nuevo acuerdo de ayuda militar.

    “El Congreso de Estados Unidos comenzará a trabajar en junio. Ayer me reuní con congresistas y senadores. Respaldaron las propuestas dirigidas al Congreso y a la Casa Blanca, y esperamos una respuesta oficial de ambas partes”, ha dicho Zelenski, quien ha remarcado que el Ejército ruso no ha dejado bombardear Ucrania.

    En ese sentido, el presidente ucraniano también ha señalado que contar con este tipo de arsenal repercute en la propia seguridad de todo Europa. “Necesitamos nuestros propios misiles antibalísticos europeos en cantidad suficiente y con la potencia necesaria”, ha dicho, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

    Este miércoles, Zelenski reveló que se había dirigido por carta a Trump para pedir no solo un aumento de misiles Patriot, sino también licencia para poder fabricarlo en suelo ucraniano, como es el caso de Polonia, que ya puede comenzar a generar estos proyectiles, así como los lanzacohetes HIMARS.

    La petición tiene lugar en medio de la cada vez más acuciante falta de armamento en las artillerías ucranianas -“no hay nada más doloroso que ver baterías Patriot sin misiles cargados”, dijo Zelenski- y de una nueva ofensiva a gran escala sobre Kiev, en respuesta por los más de 20 muertos registrados tras un ataque ucraniano en una residencia de estudiantes en una zona ocupada por Rusia en Lugansk.

    Más sobre:UcraniaEstados UnidosRusiaVolodimir Zelenski

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