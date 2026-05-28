Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos

El gobierno de Donald Trump está impulsando un plan para suministrar plutonio de la Guerra Fría, procedente de ojivas nucleares desmanteladas, a cinco empresas privadas que deseen convertir este peligroso material en combustible para centrales nucleares de última generación.

El plan, detalló The New York Times, ha generado debate y cierta inquietud entre los expertos en no proliferación. De concretarse, sería la primera vez que el gobierno estadounidense pone plutonio apto para armas nucleares a disposición de empresas privadas. El Departamento de Energía cuenta con más de 50 toneladas de plutonio excedente proveniente de programas de armas nucleares, y la agencia había planeado previamente diluir gran parte de ese material y enterrarlo.

El Departamento de Energía anunció el martes que había seleccionado a la compañía de tecnología nuclear avanzada Oklo Inc. -una empresa de energía nuclear con sede en California, que planea asociarse con Newcleo, un desarrollador europeo de reactores nucleares avanzados- así como a otras cuatro empresas, para iniciar negociaciones avanzadas sobre si podrían acceder a su Programa de Utilización de Plutonio Excedente, según un portavoz de la oficina de Energía Nuclear del departamento, que habló con la cadena CNN.

El plan aún no es definitivo y las empresas aún tienen que negociar con el gobierno federal sobre cómo asegurar y transferir el plutonio. Además de Oklo, el Departamento de Energía anunció que también seleccionó a otras cuatro empresas -Standard Nuclear, Exodys Energy, SHINE Technologies y Flibe Energy- para iniciar negociaciones avanzadas para recibir el material en el marco de su Programa de Utilización de Plutonio Excedente, establecido el año pasado.

Vista de una planta nuclear. Foto: Archivo

Según Oklo y Newcleo, usar plutonio como combustible podría solucionar un problema inminente: las empresas energéticas quieren construir una nueva generación de reactores nucleares, pero Estados Unidos aún no puede producir suficiente combustible convencional a partir de uranio para abastecer las centrales. Aprovechar las antiguas reservas de plutonio podría ofrecer una solución a corto plazo.

“La escasez de combustible es uno de los mayores obstáculos para la expansión de la energía nuclear en la actualidad”, afirmó Jacob DeWitte, director ejecutivo de Oklo, empresa que desarrolla un nuevo tipo de reactor pequeño diseñado para funcionar con plutonio. “Esto nos ayudará a poner en marcha más centrales nucleares con mayor rapidez”, comentó a The New York Times.

El programa del Departamento de Energía podría “ayudar a las empresas a desbloquear el siguiente nivel de financiamiento privado para ampliar el suministro nacional de combustible nuclear, impulsar la innovación en las tecnologías de reciclaje estadounidenses y desbloquear el financiamiento del sector privado para impulsar el renacimiento nuclear del país”, dijo a CNN Mike Goff, subsecretario adjunto principal de energía nuclear, en un comunicado.

Un posible acuerdo sobre plutonio con la administración Trump, de concretarse, podría representar un importante avance para las empresas nucleares avanzadas que construyen pequeños reactores modulares, las cuales compiten por obtener combustible para sus operaciones de generación de energía. Sin embargo, también podría suscitar preocupación por la proliferación nuclear y por el hecho de que Estados Unidos esté abriendo la puerta a que otros países hagan lo mismo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X

“La transferencia de plutonio apto para la fabricación de armas a la industria privada aumentaría el riesgo de proliferación de armas nucleares, incluso a Estados rebeldes o terroristas”, reza una carta de septiembre firmada por el senador Ed Markey de Massachusetts y los representantes Don Beyer de Virginia y John Garamendi de California, todos ellos demócratas. “Estados Unidos no puede disuadir eficazmente a otros países de usar plutonio con fines civiles si nosotros mismos lo usamos”, añadieron.

Según CNN, los pequeños reactores nucleares modulares requieren menos mantenimiento y espacio físico que la generación actual de enormes y obsoletas centrales nucleares en Estados Unidos. Algunas empresas nucleares avanzadas cuentan con el respaldo de grandes tecnológicas; existe una enorme demanda de su energía futura, ya que la inteligencia artificial aumenta considerablemente la demanda de electricidad en Estados Unidos.

Sin embargo, su principal obstáculo actual es el combustible. Los reactores nucleares avanzados requieren uranio con mayor densidad energética y un mayor grado de enriquecimiento en comparación con los reactores convencionales. Y hasta que Rusia inició su guerra con Ucrania en 2022, había sido el principal proveedor de uranio enriquecido para Estados Unidos.

El plan ha sido criticado por algunos demócratas y expertos en no proliferación nuclear, quienes señalan que el plutonio puede utilizarse para crear armas nucleares y argumentan que requiere salvaguardias extremadamente estrictas. Los críticos también afirman que los intentos anteriores de Estados Unidos y otros gobiernos por convertir el plutonio en combustible para reactores se han enfrentado a dificultades técnicas y costos exorbitantes.

“Otros países ya lo han intentado antes y han llegado a la conclusión de que, por muy atractivo que sea utilizar ese plutonio como combustible, en realidad es un riesgo y debemos deshacernos de él de forma permanente”, dijo a The New York Times Scott Roecker, vicepresidente de la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear, un grupo sin ánimo de lucro dedicado a reducir la proliferación de armas nucleares.

El plutonio es un subproducto de la fisión nuclear, el proceso que alimenta los reactores nucleares. En el siglo XX, Estados Unidos creó y almacenó aproximadamente 100 toneladas de este material como componente clave para las armas nucleares.

Sin embargo, indicó The New York Times, desde el fin de la Guerra Fría, el Ejército estadounidense ha desmantelado miles de ojivas nucleares, dejando tras de sí un arsenal de plutonio sobrante en instalaciones federales fuertemente custodiadas en todo el país. El plutonio-239, el isótopo utilizado para las armas, es altamente tóxico si se inhala y tiene una vida media de 24.000 años.

En la década de 2000, el gobierno estadounidense intentó construir una planta en Savannah River, Carolina del Sur, que utilizaría el plutonio excedente y lo mezclaría con uranio para crear un combustible de óxido mixto (MOX) que podría usarse en centrales nucleares, que normalmente funcionan solo con uranio. Pero el proyecto se vio afectado por retrasos y sobrecostos, y en 2018, la primera administración Trump canceló el programa, cuyo costo estimado había superado los 50 mil millones de dólares.

Ese mismo año, el Departamento de Energía anunció un plan para, en cambio, tomar 34 toneladas métricas de plutonio excedente, diluirlo para que ya no pudiera usarse para armas y enterrarlo en Nuevo México. Se estimó que hacerlo costaría 20 mil millones de dólares.