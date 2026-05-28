SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Subsecretario de Transporte señala que revisarán posibles “responsabilidades judiciales” tras deudas impagas detectadas en auditoría estatal

    El subsecretario Martín Mackenna detalló que la auditoría realizada por el Ejecutivo al Estado detectó que existirían deudas pendientes desde la administración anterior por el orden de 30 mil millones de pesos, asociados a 111 contratos con diversos operadores en regiones.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    28-05-2026 MARTIN MACKENNA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El subsecretario de Transporte, Martín Mackenna, abordó las diversas brechas y deudas impagas detectadas por la cartera tras la realización de la auditoría al Estado.

    En particular, en el marco de lo que el Ejecutivo llamó la operación “Inspección Total al Estado”, en el Ministerio de Transporte se detectaron una serie de compromisos previos con operadores que o no habrían sido pagados a tiempo o que no contaban con los trámites administrativos necesarios.

    Nos hemos encontrado con pagos pendientes por aproximadamente 30.000 millones de pesos. Son 27.000 millones de pesos si uno hace el corte a noviembre del 2025, que son deudas con operadores principalmente del transporte de regiones”, señaló Mackenna a Desde la Redacción de La Tercera.

    En ese aspecto, el subsecretario detalló que estas deudas se encontrarían en proceso de regularización por medio de pagos realizados con el presupuesto actual de la cartera.

    Según mencionó Mackenna, el tema habría sido abordado durante las conversaciones de traspaso de mando con el otrora ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, aunque “en ningún caso en las magnitudes que estamos hablando”.

    Es algo que suele ocurrir, porque no siempre por distintos trámites se logra pagar todo al cierre de cada año, pero en la medida que nos fuimos asumiendo el cargo y sentándonos también producto de la crisis de los combustibles con muchos de los operadores a nivel nacional, nos fuimos dando cuenta que el problema de flujo de caja de los operadores venía no solamente por el aumento de los combustibles, sino que por todos estos pagos pendientes”, detalló.

    Las deudas detalladas corresponderían a un total de 111 contratos y servicios solicitados a diversos operadores de transporte en las regiones del país.

    “Al final es un proceso administrativo que al estar desordenado, al no tener claro una buena gestión financiera y buena gestión de los contratos, se va desordenando y el desorden va creciendo y al final, me imagino que hay una dedicación muy fuerte como apagar incendios y van pasando por otras cosas contratos que siguen pendientes”, acotó.

    Finalmente, consultado respecto a si buscarían llevar esta situación a un plano judicial, Mackenna enfatizó que “hay que revisar las responsabilidades tanto administrativas como potencialmente judiciales”.

    “Hoy en día estamos trabajando desde el programa de inspección total y también desde las auditorías propias del Ministerio de Transporte y de los sumarios, procesos administrativos, sumarios que se están abriendo al respecto. Obviamente ahí después se van identificando ciertas responsabilidades”, explicó.

    A lo que añadió: “Hoy en día no lo hemos iniciado, pero sí se han iniciado las investigaciones administrativas, porque además también nos encontramos con otro problema que tiene que ver con el no cobro de multas producto de procesos sancionatorios y no cobro de boletas de garantía”.

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRTransporteMartín MackennaAuditoría estatalIrregularidades

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto

    Fiscal nacional llama a fortalecer la cooperación regional con “mecanismos permanentes” contra el crimen organizado

    Director de Migraciones adelanta que van a impulsar medidas que “se van a anunciar en la Cuenta Pública”

    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo

    Gobierno sale a apaciguar pugna oficialista por acusación contra Grau: “Toda la derecha es valiente”

    Tránsito es restablecido en la Alameda tras desórdenes por overoles blancos fuera del Instituto Nacional

    Lo más leído

    1.
    Declaran culpables a los cinco acusados por el robo con homicidio de empresario francés en Chicureo

    Declaran culpables a los cinco acusados por el robo con homicidio de empresario francés en Chicureo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto
    Chile

    Kast encabeza cumbre a nivel regional contra el crimen organizado y entrega propuestas para trabajo en conjunto

    Fiscal nacional llama a fortalecer la cooperación regional con “mecanismos permanentes” contra el crimen organizado

    Director de Migraciones adelanta que van a impulsar medidas que “se van a anunciar en la Cuenta Pública”

    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo
    Negocios

    Repetto llama a pensar más en la estrechez fiscal que un posible error de cálculo en la deuda y advierte por impacto del crédito al empleo

    José Yuraszeck hace duras críticas al directorio de Codelco: dice que es “una empresa a la deriva” y que no es competitiva

    El oro cae a su mínimo en dos meses por alza del dólar y perspectivas de inflación

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    El reconocimiento de Juan Manuel Cerúndolo a Jannik Sinner tras vencerlo en Roland Garros
    El Deportivo

    El reconocimiento de Juan Manuel Cerúndolo a Jannik Sinner tras vencerlo en Roland Garros

    La revelación de Vinicius Junior sobre Lamine Yamal: “La gente paga por verlo jugar; puede ganar el Mundial solo”

    A un golpe de los líderes: Joaquín Niemann se mete en la pelea en el LIV Golf de Corea del Sur

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado
    Tecnología

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan
    Cultura y entretención

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan

    ¡Átame!: la cinta de obsesión y deseo que consolidó a Almodóvar y Antonio Banderas

    El asistente de Matthew Perry es condenado a más de tres años de cárcel por inyectarle dosis letal de ketamina al actor

    Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos
    Mundo

    Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos

    El juicio al hermano de Pedro Sánchez se suspende hasta el lunes para resolver las cuestiones previas

    Ejército de EE.UU. denuncia una “flagrante violación” del alto el fuego de Irán con su ataque a Kuwait

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile