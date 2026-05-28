Subsecretario de Transporte señala que revisarán posibles “responsabilidades judiciales” tras deudas impagas detectadas en auditoría estatal

El subsecretario de Transporte, Martín Mackenna, abordó las diversas brechas y deudas impagas detectadas por la cartera tras la realización de la auditoría al Estado.

En particular, en el marco de lo que el Ejecutivo llamó la operación “Inspección Total al Estado”, en el Ministerio de Transporte se detectaron una serie de compromisos previos con operadores que o no habrían sido pagados a tiempo o que no contaban con los trámites administrativos necesarios .

“Nos hemos encontrado con pagos pendientes por aproximadamente 30.000 millones de pesos. Son 27.000 millones de pesos si uno hace el corte a noviembre del 2025, que son deudas con operadores principalmente del transporte de regiones”, señaló Mackenna a Desde la Redacción de La Tercera.

En ese aspecto, el subsecretario detalló que estas deudas se encontrarían en proceso de regularización por medio de pagos realizados con el presupuesto actual de la cartera.

Según mencionó Mackenna, el tema habría sido abordado durante las conversaciones de traspaso de mando con el otrora ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, aunque “en ningún caso en las magnitudes que estamos hablando”.

“Es algo que suele ocurrir, porque no siempre por distintos trámites se logra pagar todo al cierre de cada año, pero en la medida que nos fuimos asumiendo el cargo y sentándonos también producto de la crisis de los combustibles con muchos de los operadores a nivel nacional, nos fuimos dando cuenta que el problema de flujo de caja de los operadores venía no solamente por el aumento de los combustibles, sino que por todos estos pagos pendientes”, detalló.

Las deudas detalladas corresponderían a un total de 111 contratos y servicios solicitados a diversos operadores de transporte en las regiones del país.

“Al final es un proceso administrativo que al estar desordenado, al no tener claro una buena gestión financiera y buena gestión de los contratos, se va desordenando y el desorden va creciendo y al final, me imagino que hay una dedicación muy fuerte como apagar incendios y van pasando por otras cosas contratos que siguen pendientes”, acotó.

Finalmente, consultado respecto a si buscarían llevar esta situación a un plano judicial, Mackenna enfatizó que “hay que revisar las responsabilidades tanto administrativas como potencialmente judiciales”.

“Hoy en día estamos trabajando desde el programa de inspección total y también desde las auditorías propias del Ministerio de Transporte y de los sumarios, procesos administrativos, sumarios que se están abriendo al respecto. Obviamente ahí después se van identificando ciertas responsabilidades”, explicó.

A lo que añadió: “Hoy en día no lo hemos iniciado, pero sí se han iniciado las investigaciones administrativas, porque además también nos encontramos con otro problema que tiene que ver con el no cobro de multas producto de procesos sancionatorios y no cobro de boletas de garantía”.