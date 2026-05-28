A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Universidad Católica visita a Boca Juniors esta semana, en su siguiente compromiso en el marco de la Copa Libertadores.

Los Cruzados vienen de alzarse ante Barcelona de Guayaquil como locales y van por el pase a los octavos de final de la competencia.

Cuándo juega Boca Juniors vs. UC

El partido de Boca Juniors contra Universidad Católica es este jueves 28 de mayo, a las 20:30 horas.

Los clubes se miden en el estadio Alberto José Armando, La Bombonera de Buenos Aires, Argentina.

Dónde ver a Boca Juniors vs. UC

El partido de Boca Juniors contra Universidad Católica se transmite en el canal ESPN5 .

Además, la Copa Libertadores tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.