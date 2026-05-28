A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming
Los Cruzados visitan La Bombonera con miras a los octavos de final del campeonato.
Universidad Católica visita a Boca Juniors esta semana, en su siguiente compromiso en el marco de la Copa Libertadores.
Los Cruzados vienen de alzarse ante Barcelona de Guayaquil como locales y van por el pase a los octavos de final de la competencia.
Cuándo juega Boca Juniors vs. UC
El partido de Boca Juniors contra Universidad Católica es este jueves 28 de mayo, a las 20:30 horas.
Los clubes se miden en el estadio Alberto José Armando, La Bombonera de Buenos Aires, Argentina.
Dónde ver a Boca Juniors vs. UC
El partido de Boca Juniors contra Universidad Católica se transmite en el canal ESPN5.
Además, la Copa Libertadores tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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