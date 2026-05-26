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    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Un grupo de historiadores chilenos respondió al youtuber español El Xokas, quien afirmó que América estaba “1.500 años atrás” de Europa. Expertos explican el nivel de desarrollo que tenían los pueblos indígenas antes de la conquista.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    "Solo refleja una ignorancia brutal": el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la Conquista de América

    Una encendida discusión provocó el youtuber español El Xokas, después de que en un podcast con Jordi Wild, afirmara que antes de la llegada de los españoles, en América Latina existían solo “tribus nómadas” y sociedades “muy subdesarrolladas, mil años por detrás de Europa”.

    Después elevó aún más el tono y dijo que España hizo que el continente avanzara “1.500 años en apenas 300”.

    Aseguró que “gracias” a la colonización española, los latinoamericanos “se convirtieron en gente muy competente, aprendieron a utilizar correctamente todas sus materias primas, a tener una lengua con la que poder comunicarse, que es fundamental”.

    Pero las palabras del español no tardaron en rebotar con fuerza. El creador de contenidos chileno Williams Alegría, respondió al youtuber sin tapujos en un video: “Permítanme refrescarle la memoria al gallego de YouTube”.

    “Los mapuches, esos que él llama tribu, resistieron 300 años a la conquista española. Más tiempo del que duró el dominio efectivo del imperio, que él defiende, administrando estas tierras. Caupolicán, Lautaro, Pelantaru, y todos esos nombres que este ignorante probablemente no sabe pronunciar, derrotaron a la mejor infantería de Europa en su momento”.

    Ahora, en conversación con La Tercera, distintos académicos y doctores en Historia dieron también su opinión experta sobre los dichos de El Xokas.

    ¿Es correcto decir que América tenía tribus subdesarrolladas?

    “No es correcto”, comienza a decir Rodrigo Rivero, Doctor en Historia Económica y académico de la Facultad de Artes Liberales de la UAI. “Esa visión simplifica de manera extrema una realidad mucho más compleja”.

    Según explica el académico, en América existían sociedades muy distintas entre sí: desde grupos nómadas o seminómadas, hasta grandes civilizaciones con estados centralizados, sistemas tributarios, ciudades y obras públicas.

    “Civilizaciones como los Mexicas (Aztecas), Mayas o Incas controlaban extensos territorios, administraban recursos, organizaban ejércitos y mantenían complejas estructuras políticas y religiosas”, ejemplifica.

    Otra referencia de ello son los aztecas, que utilizaron sistemas agrícolas altamente eficientes como las Chinampas, o los incas que construyeron terrazas y sistemas de irrigación en zonas montañosas para sostener a sus ciudades densamente pobladas y complejas estructuras estatales.

    “Tenochtitlán, capital del imperio Mexica, tenía probablemente entre 200.000 y 300.000 habitantes a comienzos del siglo XVI, una cifra comparable o incluso superior a muchas ciudades europeas de la época, incluida Sevilla, la principal ciudad de la Monarquía Hispánica en 1492. Esto muestra que algunas ciudades americanas estaban entre las mayores y más sofisticadas del mundo en ese momento”.

    "Solo refleja una ignorancia brutal": el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la Conquista de América

    Es decir, muchas civilizaciones latinoamericanas alcanzaron niveles de desarrollo científico, urbano, agrícola y arquitectónico muy elevados antes de la llegada de los europeos.

    Sobre el plano científico y tecnológico, los Mayas tenían conocimientos astronómicos y matemáticos “extraordinariamente sofisticados”, como los calendarios de gran precisión, el uso del número 0 y el registro de ciclos astronómicos complejos.

    “Eurasia poseía ventajas importantes en metalurgia del hierro, armas de fuego y domesticación de grandes animales, pero eso no implica una superioridad absoluta en todos los ámbitos. En urbanismo, organización estatal, agricultura intensiva o astronomía, varias sociedades prehispánicas alcanzaron niveles comparables a muchos estados europeos del siglo XV y comienzos del XVI”.

    “Una afirmación así solo refleja una ignorancia brutal”

    Para Andrés Baeza, PhD en Historia de América Latina y profesor de la Facultad de Artes Liberales de la UAI, la afirmación del youtuber español El Xokas “solo refleja una ignorancia brutal o una mala fe de quien profesa un nacionalismo panfleto, peligroso y difícil de digerir en nuestros tiempos”.

    “Reproduce una mirada modernizadora y occidental de lo que ‘debería’ ser un pueblo de acuerdo a parámetros definidos en Europa”.

    El académico también compartió a La Tercera un dato que evidencia la historia: “Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlan, escribió una carta al rey Carlos V en 1520, asombrado por el nivel de la arquitectura y comparándola con ciudades como Sevilla o Córdoba. Hoy sabemos que en cantidad de habitantes era hasta tres veces más grande que cualquier ciudad española de la época”.

    Por tanto, los dichos del youtuber español “carecen de rigor y sustento académico”.

    "Solo refleja una ignorancia brutal": el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la Conquista de América

    “Ningún historiador o académico serio podría plantear algo así. Además, no nos dice cómo cuantificó ese avance y en qué se expresan esos 1.500 años. Además, no menciona que en esos trescientos hubo notables ‘retrocesos’, como el demográfico, cuya causa primera fue la presencia española, ya sea voluntaria o involuntariamente”.

    Así, la tesis del “progreso” de Latinoamérica tras la colonización es, para los académicos, relativa. “No sabemos cómo habría continuado el progreso de los pueblos indígenas porque fue interrumpido”, dice Baeza.

    Sobre esto, Rivero explica que “la conquista implicó la destrucción de estados, sistemas de conocimiento, cosmovisiones, lenguas y formas de organización social enteras, además de una catástrofe demográfica masiva”.

    “La colonia no fue una continuidad del mundo prehispánico: las sociedades coloniales emergieron como algo nuevo y distinto, producto de una fusión —violenta y desigual— entre elementos hispanos, prehispánicos y, en muchos contextos, africanos. Lo poco que sobrevivió del mundo prehispánico quedó subordinado al nuevo orden colonial”.

    Las materias primas y el lenguaje en América

    El Xokas planteó que América “no sabía” utilizar sus recursos naturales ni tenían “una lengua con la que puedan comunicarse” antes de la llegada de los europeos.

    Estas declaraciones son históricamente falsas.

    Sobre lo primero, Rivero dice que “mucho antes de la conquista existían sistemas agrícolas altamente sofisticados, minería, redes comerciales extensas y formas complejas de organización económica (...) Muchas sociedades prehispánicas explotaban recursos minerales, textiles y agrícolas con gran eficiencia dentro de sus propias lógicas económicas y ambientales”.

    Lo que sí instauró la colonización española fue la inserción de América en la economía global: la minería de plata, nuevas tecnologías, animales, cultivos y formas de organización de trabajo orientadas al mercado imperial.

    “Pero eso no significa que antes existiera un ‘vacío’ técnico o económico. Más bien, la conquista reorganizó violentamente recursos y territorios para integrarlos a las necesidades de la monarquía hispánica”.

    "Solo refleja una ignorancia brutal": el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la Conquista de América

    Sobre el lenguaje, efectivamente el español se estableció como el idioma común en gran parte de América Latina, lo que facilitó la integración política y cultural.

    No obstante, “antes de la conquista ya existían lenguas francas y amplias redes de comunicación regional: el náhuatl en Mesoamérica, el quechua en los Andes o el guaraní en partes del Cono Sur articulaban extensos espacios políticos y comerciales”.

    “Por lo tanto, la colonización no ‘enseñó’ desde cero a sociedades incapaces de organizarse o comunicarse. Lo que hizo fue reemplazar y subordinar estructuras preexistentes por un nuevo orden colonial que introdujo elementos nuevos, pero también destruyó o marginó muchos otros”.

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