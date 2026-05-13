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    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    Esto es lo que cuenta la leyenda del Cristo de Mayo, que habría hecho un supuesto milagro tras el terremoto de 1647 en Santiago y que estaría relacionada con los futuros sismos en Chile.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    En la esquina de Agustinas con calle Estado, en Santiago Centro, está ubicada la Iglesia de San Agustín, un lugar donde, según los creyentes, sucedió un milagro hace 379 años. Y es que, tras un fuerte y destructivo terremoto el 13 de mayo de 1647, la iglesia cayó a pedazos al suelo.

    Solo algunos muros quedaron en pie. En uno de ellos, estaba la figura de Cristo —llamada Señor de la Agonía— colgada. Pero además de haber sobrevivido a las sacudidas del sismo, lo que más llamó la atención fue que la corona de espinas que antes yacía sobre su cabeza estaba ahora envuelta en su cuello.

    El movimiento del terremoto la había hecho deslizarse hasta ahí. Solo que esta explicación no tenía mucho sentido, pues la corona era mucho más pequeña que su cabeza, por lo que habría sido físicamente imposible que pudiera haberse movido hasta el cuello.

    Esto es lo que pasó después.

    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    La historia del Cristo de Mayo en Chile

    Según la leyenda, fue el obispo agustino Gaspar de Villarroel quien llegó a la Iglesia de San Agustín para hacer un catastro de las pérdidas tras el terremoto. En ese momento, se dio cuenta que la figura estaba casi intacta en el muro y que tenía la corona de espinas en su cuello.

    Cuando intentó sacarla para volver a ponerla sobre la cabeza de la figura de Cristo, se produjo una fuerte réplica que lo hizo desistir. Así fue cómo se ganó el nombre del “Señor de los temblores” o “Cristo de Mayo”.

    Desde entonces, se atribuyó que la corona caída en el cuello fue un milagro y nunca más intentaron moverla de lugar, para evitar nuevos sismos.

    Hasta ahora, los creyentes pueden ir a la iglesia y ver el crucifijo. Se percatarán que sigue tal cual lo encontraron tras el terremoto, incluso más de tres siglos después.

    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    El mito establece que, además de que no se debe intentar sacar la corona, cada 13 de mayo, debe haber una procesión para recordar el milagro.

    Se cree que si no se camina, habrá un nuevo sismo en Chile. Según Voces Católicas, las únicas veces que no se realizó la caminata fue en 1959, 1984 y 2009 y, coincidentemente, un año después de cada uno de ellos, ocurrió un gran terremoto en el país.

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