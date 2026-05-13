Carolina Tohá: “Ha sido para mí un honor los espacios que me ha dado la política, pero no siento en lo más mínimo que haya sido una privilegiada”

La excandidata presidencial y militante del PPD Carolina Tohá abordó este miércoles su paso a través de la política nacional, que la llevaron a tener dos períodos como diputada, ser alcaldesa de Santiago y ministra de Estado durante las administraciones de Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

“ Ha sido para mí un honor los espacios que me ha dado la política, pero no siento en lo más mínimo que haya sido una privilegiada ”, señaló Tohá en una entrevista a Desde la Redacción de La Tercera, previa al lanzamiento esta jornada del libro La política se metió conmigo, escrito por el periodista Daniel Hopenhayn y que recopila una serie de conversaciones del comunicador con Tohá.

“Los espacios que yo he tenido en política no los he obtenido fácilmente. O sea, para llegar a ser dirigente estudiantil participé en una época de dictadura, estuve muchas veces detenida, tuve que forjarme un espacio con debate muy áridos en esa época con mi sector, porque no teníamos todos la misma postura”, continuó Tohá sobre la idea que formaría parte de una “monarquía de la política nacional”.

A lo que agregó: “Tuve que competir, nadie me instaló ahí. Electoralmente he perdido y he ganado. Sandías caladas nunca he tenido. Porque hay gente que las tiene, que dice que ´si a mí no me dan un lugar donde estoy asegurada yo no voy´. Yo no, yo he ido donde no hay sandía calada. Ahora, eso no quita que es un honor, pero no es que me lo han regalado".

Otro tema que abordó Tohá fue el caso de abuso sexual que sufrió durante su adolescencia en México, y que habría revelado en el libro escrito por Hopenhayn.

Respecto a la determinación de finalmente hacer público este hecho, explicó que “en mi experiencia, cuando viví esto, era una época en que no se hablaba de estas cosas, prácticamente nada. En lo privado muy poquito, solo una o dos personas”.

“Cuando se empezó a hablar de manera más abierta, se empezaron a conocer otros casos, se empezó a escuchar la voz de otras personas que habían vivido situaciones de abuso. Para mí fue muy importante, fue muy importante porque tú sientes cuando te pasa algo así, y eres chiquitita y te pasa con alguien en quien teóricamente confías, sientes como que te ha pasado una especie como de desgracia personal. Después te das cuenta que no es una desgracia personal, que es una desgracia compartida con todas las mujeres”, relató.

En ese sentido, la exministra de Interior de Gabriel Boric detalló que esta situación también influyó en la forma en que habría abordado el caso de Manuel Monsalve, que terminó con un investigación por los presuntos delitos de violación y abuso sexual en contra del exsubsecretario de su cartera.

“Yo con esta experiencia una cosa que aprendí es que donde está un abusador es algo casi imposible de anticipar. Personas que se ven a primera vista y no a primera vista, a veces conociéndolas muy de cerca, como buenas personas, personas confiables, respetuosas, cariñosas, puede ocultarse un abusador detrás de eso”, explicó Tohá.

Reapertura de la investigación de la muerte de José Tohá

Durante la conversación, la exministra también habló respecto a la reapertura de la investigación de la muerte de su padre, el exministro de Defensa de Salvador Allende, José Tohá.

Sobre el tema resaltó que era algo“muy importante”, ya que a pesar de la investigación por parte del ministro Jorge Zepeda, hasta el momento todavía no se han establecido los hechores materiales de su muerte.

“En distintos momentos los ministros que han estado a cargo han sentido que ya no hay nuevas diligencias que hacer y ya han querido cerrar la investigación. Hemos buscado reabrirla con nuevos elementos para tirar otras hebras que puedan darnos luces”, detalló.

En ese sentido, resaltó que las diligencias propuestas por el abogado Nelson Caucoto y el Programa de Derechos Humanos habían sido en su mayoría aceptadas por el tribunal.

“ Tenemos ahí una nueva esperanza de que se avance en esa verdad ”, concluyó Carolina Tohá.

Revisa la entrevista completa en nuestro canal de Youtube: