A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Crystal Palace en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

Durante este miércoles se concreta un duelo pendiente de la Premier League, donde Manchester City recibe a Crystal Palace en el marco de la Fecha 31.

Los Ciudadanos llegan como escoltas del Arsenal, que lidera el campeonato inglés, mientras que los visitantes pasan por un momento opuesto, en lo bajo de la tabla local.

Cuándo juega Manchester City vs. Crystal Palace

El partido de Manchester City contra Crystal Palace es este miércoles 13 de mayo, a las 15:00 horas de Chile

Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Manchester City vs. Crystal Palace

El partido del Manchester City contra Crystal Palace se transmite en el canal ESPN .

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