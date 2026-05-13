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    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Crystal Palace en TV y streaming

    Los clubes se miden en el Etihad Stadium por un duelo pendiente de la Premier League.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Crystal Palace en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

    Durante este miércoles se concreta un duelo pendiente de la Premier League, donde Manchester City recibe a Crystal Palace en el marco de la Fecha 31.

    Los Ciudadanos llegan como escoltas del Arsenal, que lidera el campeonato inglés, mientras que los visitantes pasan por un momento opuesto, en lo bajo de la tabla local.

    Cuándo juega Manchester City vs. Crystal Palace

    El partido de Manchester City contra Crystal Palace es este miércoles 13 de mayo, a las 15:00 horas de Chile

    Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra para este compromiso.

    Dónde ver a Manchester City vs. Crystal Palace

    El partido del Manchester City contra Crystal Palace se transmite en el canal ESPN.

    La cobertura online de la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueManchester CityCrystal PalaceManchester City - Crystal PalaceMan City - Crystal PalaceDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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