El juicio que podría terminar con la carrera política de Marine Le Pen

Algunos expertos incluso hablan de un día en que “se pasará una página en la historia política francesa”. Ahora, si es a favor o en contra de la Agrupación Nacional, habrá que ir viendo. Mañana martes en la Corte de Apelaciones en París se dará a conocer la decisión sobre el caso del desvío de fondos del Parlamento Europeo en el partido de extrema derecha.

En este caso, conocido por involucrar a los asistentes parlamentarios de los eurodiputados del entonces Frente Nacional, Marine Le Pen ya había sido condenada una vez el año pasado, a cinco años de inelegilibidad para ejercer cargos públicos.

Mañana la decisión será definitiva y no quedará tiempo para una corrección. La confirmación de esta sentencia le impediría a Le Pen presentarse a las elecciones presidenciales previstas en Francia para el 18 de abril y el 2 de mayo de 2027, y tendría que ceder a regañadientes el puesto a Jordan Bardella, de 30 años.

La presidenta del grupo parlamentario Rassemblement National, Marine Le Pen saluda al presidente del partido RN, Jordan Bardella, tras pronunciar discursos en un mitin en su apoyo tras ser condenada por un esquema de empleos fraudulentos en el Parlamento Europeo, en París, el 6 de abril de 2025. Foto: AFP JULIEN DE ROSA

A Marine Le Pen se le acusa dehaber estado, durante diez años, en el centro de un sistema de malversación de fondos que benefició al Frente Nacional. Esto, a través del dinero que se le pagaba a los asistentes parlamentarios de la bancada. El 31 de marzo de 2025 Marine Le Pen fue condenada en primera instancia por malversación de fondos públicos a cuatro años de prisión. Dos de estos años son efectivos, y a esto se le suma una multa de 100 mileuros y cinco años de inelegibilidad con ejecución provisional.

La Fiscalía General terminó por solicitar durante el juicio de apelación, el 3 de febrero de 2026, que se confirmara la condena, pero con una pena ligeramente atenuada: cuatro años de prisión, pero solo uno firme que podría cumplirse con pulsera electrónica. Sigue la multa de 100 mil euros y los cinco años de inelegibilidad, lo que bastaría para impedir que Marine Le Pen se presente como candidata en 2027.

Esta decisión podría hacer historia en la democracia francesa, y en el presente de la Quinta República. Desde 1988, ninguna elección presidencial se ha celebrado sin que el fallecido Jean-Marie Le Pen o su hija hayan sido candidatos. Por lo tanto, el martes podría cerrarse una página en la historia de la ultraderecha francesa, marcada durante medio siglo por esta sola familia.

Election posters of the French far-right National Rally (Rassemblement National - RN) party with pictures of their leaders Marine Le Pen and Jordan Bardella are seen near the RN party headquarters before the second round of the early French parliamentary elections, in Paris, France, July 5, 2024. REUTERS/Benoit Tessier Benoit Tessier

De todos los escenarios, el menos probable es la absolución. Está dentro de lo posible en teoría, sobretodo porque los abogados de los acusados han alegado que sus defendidos desconocían el reglamento del Parlamento Europeo, y habrían “actuado de buena fe”, sin saber que los asistentes parlamentarios debían trabajar exclusivamente para los eurodiputados en el marco de sus funciones en el Parlamento Europeo.

Ligeramente más posible, podría darse el casos e que Marine Le Pen sea declarada culpable, pero se le condene solo a prisión y multa, no a la inhabilitación. Ahora bien, para France 24, la abogada Camille Aynès señala que esto es muy complicado:“A la luz de la jurisprudencia en la materia, esto equivaldría a conceder un auténtico trato de favor a Marine Le Pen. Las penas de inelegibilidad se imponen con mucha frecuencia a cargos electos locales que no han puesto en marcha un sistema organizado comparable a largo plazo ni han malversado millones de euros, por lo que no me imagino que Marine Le Pen pueda ser declarada culpable sin que se le aplique una pena de inelegibilidad”.

Al final, tanto par Aynès, como para el círculo cercano de Marine Le Pen, es muy poco probable que la absuelvan. “La condena solicitada por la Fiscalía General parece ser la opción más sólida desde el punto de vista jurídico, sobre todo teniendo en cuenta que, en esta ocasión, no se ha solicitado la ejecución provisional de la pena de inelegibilidad”, indica la abogada.

En este caso, el más probable, la Agrupación Nacional pasa al “Plan B”: Jordan Bardella. El actual presidente del partido, de 30 años y “discípulo” de Marine Le Pen, empezaría desde entonces la campaña presidencial, en miras a abril 2027.

Jordan Bardella en un programa de televisión.

“Hemos previsto todos los escenarios”, afirmó desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo, al tiempo que expresaba su apoyo a Marine Le Pen. Jordan Bardella, líder del grupo Patriotas en el Parlamento Europeo, regresará a París el lunes por la noche para prepararse para la decisión del Tribunal de Apelación de París, que podría confirmar la inhabilitación de Marine Le Pen para ejercer cargos públicos.

“Estaré en la sede de la Agrupación Nacional y luego nos reuniremos con Marine Le Pen al final del día del martes”, indicó: “Nos hemos comprometido a luchar juntos en esta apelación y a hacer campaña juntos después, independientemente de lo que se decida en unas horas”. Ya desde la primera condena, Bardella ha mostrado su lealtad para con la política que lo puso en el poder. Sin embargo, en los últimos meses se han venido enarbolando diferencias de estilo y contenido que podrían marcar la futura campaña de Bardella.

Jordan Bardella en Europe1 hablando sobre la municipal parisina.

Esencialmente, Marine Le Pen es más populista, euroescéptica y con un discurso “anti élites”, mientras que Jordan Bardella ha ido perfilándose como cercano a los millonarios de Francia, en lo que consideran algunos “el viraje liberal” de la Agrupación Nacional. En ese sentido, el joven de 30 años se muestra mucho más “seductor” para la derecha tradicional.

En esa misma dirección, y contradiciendo a su mentora, Bardella se desolidarizó con una de las promesas clásicas de la Agrupación Nacional, al indicar su desinterés por detener la reforma pensiones de Macron. Si Le Pen hablaba de volver a los 62 años, Bardella aseguró en junio que “la edad de jubilación no quiere decir nada”.

Al respecto de lo que puede significar la inhabilitación definitiva de Marine Le Pen, el diario francés Libération señala en una columna: “Con o sin decisión judicial, la candidatura de Jordan Bardella, con su imagen de ‘yerno ideal’ y su disposición a impulsar una alianza con la derecha, es la culminación lógica del discurso de normalización defendido por Marine Le Pen. Por lo tanto, una candidatura de Jordan Bardella sería, sin duda, una historia de ruptura y continuidad a la vez.”.