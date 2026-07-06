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    Nacional

    Desbordes acusa un “retroceso” en la reacción ante nuevos disturbios en el IN y llama al Mineduc a actuar con “firmeza”

    El alcalde condenó los ataques que se registraron la mañana de este lunes en las inmediaciones del liceo emblemático, e hizo un llamado a actuar rápido ante estos casos.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    Un violento regreso a clases se registró en el Instituto Nacional, en el centro de Santiago. Cerca de las 9.00 de la mañana, un grupo de encapuchados con overoles blancos salió del liceo emblemático y lanzó bombas molotov hacia el exterior.

    Los hechos se registraron justo el primer día de retorno a clases, tras el receso de vacaciones de invierno.

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, condenó los hechos e hizo un llamado al Ministerio de Educación (Mineduc) y a la Dirección de Educación Pública (DEP) a “que de una vez por todas actúen con la firmeza que se necesita”.

    “Hoy tuvimos graves desórdenes nuevamente en el Instituto Nacional. Las imágenes de los overoles blancos preparando molotov durante muchos minutos las tuvimos a la vista todos”, indicó el jefe comunal.

    Si bien, Desbordes destacó que esta situación no es nueva, remarcó que habría “un retroceso respecto de la velocidad con que se reacciona y la profundidad con que se está actuando“.

    En ese escenario solicitó al Mineduc que se actúe con “firmeza”. “No podemos seguir con estas demoras. Tiene que actuarse rápido”.

    “Se tiene que inmediatamente pedir que Carabineros intervenga para lograr las detenciones en flagrancia de estos verdaderos delincuentes que están todos los días dañando más y más la educación pública y los liceos más emblemáticos de Chile”, sostuvo.

    Más sobre:SantiagoInstituto Nacional

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