Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo

La Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica obtuvo tres penas de presidio contra un excarabinero condenado por los delitos de cohecho, tenencia ilegal de municiones y municiones de guerra y obstrucción a la investigación, por hechos ocurridos en febrero de 2024.

La investigación, dirigida por el fiscal Carlos Marín Sandoval junto a la Sección de Asuntos Internos de Carabineros, estableció que el acusado, identificado con las iniciales C.A.V., omitió denunciar a un conductor que manejaba en estado de ebriedad y había chocado su vehículo particular.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 22 de febrero de 2024, cuando M.D.A. conducía por avenida Loa y, al llegar a la altura de la Tercera Comisaría de Carabineros, impactó un automóvil estacionado perteneciente al acusado, quien se encontraba de servicio.

Otro funcionario policial sometió al conductor a una prueba respiratoria de alcohotest, que arrojó 1,88 gramos de alcohol por litro.

Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo. Imagen referencial.

Sin embargo, según acreditó la investigación, C.A.V. solicitó al conductor la entrega de su vehículo como parte de pago por los daños, a cambio de omitir la denuncia y no dar cuenta a la autoridad de la detención por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños.

El conductor aceptó la propuesta y, durante la mañana del mismo día, ambos concurrieron a una notaría acompañados por un tercero, amigo del funcionario policial.

En el lugar, el automóvil fue transferido a este último por $1.000.000, monto que nunca fue pagado. De acuerdo con la Fiscalía, la entrega del vehículo correspondió en realidad al acuerdo por los daños y tuvo como contrapartida la omisión de la denuncia.

Por estos hechos también se encuentran acusados el conductor del automóvil y otro exfuncionario policial que participó en el procedimiento. Ambos enfrentarán juicio durante las próximas semanas.

Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo. Imagen referencial.

Hallazgo de municiones

En el marco de las diligencias realizadas por la Sección de Asuntos Internos de Carabineros, personal policial ingresó al domicilio del acusado, donde encontró abundante munición que mantenía sin autorización.

Entre las especies incautadas había 100 cartuchos de escopeta calibre 12, 26 cartuchos calibre .357, gas lacrimógeno, una granada triple phases 5231 y una cápsula de granada triple, entre otros elementos.

Según la investigación, las municiones se encontraban aptas para ser disparadas y el acusado no contaba con autorización para mantenerlas.

Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Tras aceptar los hechos de la acusación en un procedimiento abreviado, el exfuncionario fue condenado a 541 días de presidio por cohecho, tres años y un día por tenencia ilegal de municiones y municiones de guerra, y 41 días por obstrucción a la investigación.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía de Arica, las sanciones serán cumplidas bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva.