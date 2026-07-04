SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo

    El entonces funcionario policial no informó el delito pese a que el conductor involucrado marcó 1,88 gramos de alcohol por litro en una prueba respiratoria. Según la Fiscalía de Arica, solicitó la entrega del automóvil como parte de pago por los daños causados a su vehículo particular.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica obtuvo tres penas de presidio contra un excarabinero condenado por los delitos de cohecho, tenencia ilegal de municiones y municiones de guerra y obstrucción a la investigación, por hechos ocurridos en febrero de 2024.

    La investigación, dirigida por el fiscal Carlos Marín Sandoval junto a la Sección de Asuntos Internos de Carabineros, estableció que el acusado, identificado con las iniciales C.A.V., omitió denunciar a un conductor que manejaba en estado de ebriedad y había chocado su vehículo particular.

    El hecho ocurrió durante la madrugada del 22 de febrero de 2024, cuando M.D.A. conducía por avenida Loa y, al llegar a la altura de la Tercera Comisaría de Carabineros, impactó un automóvil estacionado perteneciente al acusado, quien se encontraba de servicio.

    Otro funcionario policial sometió al conductor a una prueba respiratoria de alcohotest, que arrojó 1,88 gramos de alcohol por litro.

    Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo. Imagen referencial.

    Sin embargo, según acreditó la investigación, C.A.V. solicitó al conductor la entrega de su vehículo como parte de pago por los daños, a cambio de omitir la denuncia y no dar cuenta a la autoridad de la detención por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños.

    El conductor aceptó la propuesta y, durante la mañana del mismo día, ambos concurrieron a una notaría acompañados por un tercero, amigo del funcionario policial.

    En el lugar, el automóvil fue transferido a este último por $1.000.000, monto que nunca fue pagado. De acuerdo con la Fiscalía, la entrega del vehículo correspondió en realidad al acuerdo por los daños y tuvo como contrapartida la omisión de la denuncia.

    Por estos hechos también se encuentran acusados el conductor del automóvil y otro exfuncionario policial que participó en el procedimiento. Ambos enfrentarán juicio durante las próximas semanas.

    Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo. Imagen referencial.

    Hallazgo de municiones

    En el marco de las diligencias realizadas por la Sección de Asuntos Internos de Carabineros, personal policial ingresó al domicilio del acusado, donde encontró abundante munición que mantenía sin autorización.

    Entre las especies incautadas había 100 cartuchos de escopeta calibre 12, 26 cartuchos calibre .357, gas lacrimógeno, una granada triple phases 5231 y una cápsula de granada triple, entre otros elementos.

    Según la investigación, las municiones se encontraban aptas para ser disparadas y el acusado no contaba con autorización para mantenerlas.

    Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tras aceptar los hechos de la acusación en un procedimiento abreviado, el exfuncionario fue condenado a 541 días de presidio por cohecho, tres años y un día por tenencia ilegal de municiones y municiones de guerra, y 41 días por obstrucción a la investigación.

    De acuerdo con lo informado por la Fiscalía de Arica, las sanciones serán cumplidas bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva.

    Más sobre:CarabinerosPolicíaAricaCondenaRoboDelito

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Más de 31 mil personas protestan contra congreso ultraderechista de AfD en Alemania

    Papa León XIV emplaza a Europa desde Lampedusa por crisis migratoria

    Roberto Sánchez recurre a la CIDH tras proclamación de Keiko Fujimori en Perú

    PDI detiene a mujer por homicidio de adulta encontrada con herida cortopunzante en San Antonio

    Poder nuclear y ayuda rusa en la Independencia de EEUU: el mensaje de Putin a Trump por el 4 de julio

    Gobierno concreta tercer envío de ayuda humanitaria a Venezuela: 35 mil vacunas y 13 toneladas de carga

    Lo más leído

    1.
    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    2.
    Accidente entre bus interurbano y vehículo deja cuatro fallecidos en San Pedro de Atacama

    Accidente entre bus interurbano y vehículo deja cuatro fallecidos en San Pedro de Atacama

    3.
    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    4.
    El recambio generacional y el nuevo giro delictual de Temucuicui que alerta a las autoridades

    El recambio generacional y el nuevo giro delictual de Temucuicui que alerta a las autoridades

    5.
    La inédita condena que logró la fiscal Chong en contra de dos exfuncionarios de Coopeuch que ocultaron millonarios sobregiros

    La inédita condena que logró la fiscal Chong en contra de dos exfuncionarios de Coopeuch que ocultaron millonarios sobregiros

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas

    Dirección Meteotológica pronostica posibles tormentas eléctricas para tres regiones

    Dirección Meteotológica pronostica posibles tormentas eléctricas para tres regiones

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Copiapó en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Copiapó en TV y streaming

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas
    Chile

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas

    Dirección Meteotológica pronostica posibles tormentas eléctricas para tres regiones

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Copiapó en TV y streaming

    El millonario plan de la minera Sierra Gorda para elevar su producción y extender su operación hasta el 2049
    Negocios

    El millonario plan de la minera Sierra Gorda para elevar su producción y extender su operación hasta el 2049

    Lorenzo Gazmuri, presidente de la Achs: “Que nadie dude que cuando hagamos algo, será cumpliendo la regulación”

    El dilema del gobierno en la reforma de pensiones: modificar o no la licitación del stock de afiliados de las AFP

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno
    Tendencias

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    A qué hora comienza la lluvia hoy, según el pronóstico

    John W. Moravec, experto en IA: “Las universidades todavía no saben qué hacer con la inteligencia artificial”

    A falta de una jornada: un irregular Joaquín Niemann sigue en la parte alta del BWM International Open
    El Deportivo

    A falta de una jornada: un irregular Joaquín Niemann sigue en la parte alta del BWM International Open

    ¿Preferencia del presidente de la FIFA? La polémica frase de Gianni Infantino tras el triunfo de Argentina a Cabo Verde

    Paraguay busca la épica ante Francia: quién juega este sábado en octavos de final y quiénes transmiten los partidos del Mundial

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Confessions II: Madonna aún tiene ganas de bailar (y llorar)
    Cultura y entretención

    Confessions II: Madonna aún tiene ganas de bailar (y llorar)

    El libro recomendado: una ruptura contada en modo experimental

    Manuel Rojas cuentista: las claves del Chile real que revive en las librerías

    Más de 31 mil personas protestan contra congreso ultraderechista de AfD en Alemania
    Mundo

    Más de 31 mil personas protestan contra congreso ultraderechista de AfD en Alemania

    Papa León XIV emplaza a Europa desde Lampedusa por crisis migratoria

    Roberto Sánchez recurre a la CIDH tras proclamación de Keiko Fujimori en Perú

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare