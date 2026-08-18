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    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La semana estará marcada por condiciones cambiantes en distintas zonas del país, con fenómenos que podrían generar algunos eventos meteorológicos relevantes durante los próximos días.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile. FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

    Esta semana estará marcada por condiciones meteorológicas diversas entre las distintas zonas del país.

    Según la proyección de MeteoChile, el norte concentrará los principales eventos de inestabilidad, mientras que en la zona centro-sur predominarán las altas presiones y el descenso de las temperaturas.

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    Lluvia, nieve y tormentas en el norte

    De acuerdo con la publicación de MeteoChile en X, entre el lunes y martes una baja segregada, también conocida como núcleo frío en altura, dejará precipitaciones entre Arica y Parinacota y Coquimbo.

    El fenómeno podría generar nevadas de hasta 35 centímetros en sectores cordilleranos de Arica y Parinacota, Tarapacá y Coquimbo. Además, se esperan vientos de hasta 100 km/h en la cordillera, con posibilidad de ventiscas.

    En Arica y Parinacota también existe probabilidad de tormentas eléctricas. MeteoChile llamó a mantenerse atentos a los avisos y alertas meteorológicos oficiales vigentes.

    La evolución de esta baja segregada será clave para determinar las condiciones meteorológicas de los próximos días en la zona norte.

    Heladas en la zona centro-sur

    En el centro-sur, en cambio, las altas presiones mantendrán condiciones estables y escasas o nulas precipitaciones hasta, al menos, el viernes 21.

    A partir de este martes se espera un descenso de las temperaturas, con heladas matinales entre las regiones del Maule y Los Ríos.

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    Nuevo sistema frontal en el sur

    En la zona sur y austral también se registrarán precipitaciones y viento.

    El martes 18, una nueva banda frontal ingresará a Aysén, con precipitaciones y vientos de hasta 70 km/h en sectores de la Patagonia Subandina.

    Según MeteoChile, esta condición avanzará hacia el norte hasta alcanzar Los Ríos durante el jueves 20.

    En Magallanes, en tanto, se esperan precipitaciones de variada intensidad y vientos de hasta 80 km/h durante el martes 18 y miércoles 19.

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