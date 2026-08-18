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    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La NOAA advierte que El Niño podría alcanzar una intensidad histórica en 2026-2027. Los especialistas anticipan más lluvias en Chile y un verano marcado por el calor extremo.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    El último reporte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) alzó a un 90% la probabilidad de que el fenómeno El Niño produzca un evento muy fuerte durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.

    El Niño se fortaleció durante el último mes, con anomalías de temperatura de la superficie del mar que superaron los +2,0 °C en el Pacífico ecuatorial oriental”, explicaron en el informe publicado.

    Esta tendencia continuaría hacia fin de año, por lo que la posibilidad de que los impactos del Niño tengan una intensidad histórica desde que se tiene registro, también aumentó a un 69%.

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA

    “Con un evento de esta magnitud, las probabilidades de experimentar impactos consistentes con El Niño son mayores, pero no están garantizadas”, explicaron desde la NOAA.

    De cumplirse el pronóstico, el fenómeno —que ha sido apodado como “Niño Godzilla” o “Súper El Niño” por algunos especialistas— podría convertirse en uno de los eventos climáticos más fuertes y largos desde que se tiene registro (1950).

    La influencia que está teniendo en Chile ya se ha notado en los últimos meses: en la zona norte, central y centro-sur ha dejado lluvias intensas a través múltiples regiones, además de consecuencias graves, como el desborde de ríos, anegamientos y hasta víctimas fatales.

    Según los especialistas, mientras perdure El Niño, las lluvias tienen altas probabilidades de continuar fuera de los rangos normales o esperables en el sector.

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    En una anterior conversación con La Tercera, el climatólogo de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Raúl Cordero, aseguró que las precipitaciones intensas podrían continuar en todo el país durante lo que queda del invierno.

    La misma Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en su última proyección trimestral, advirtió que habría precipitaciones sobre lo normal desde la Región de Coquimbo, pasando por Santiago, hasta la Región de Los Ríos.

    Entre agosto y octubre, La Serena acumularía entre 2 a 23 mm de lluvia. En Santiago, se proyectan entre 38 y 102 mm de precipitaciones. Valparaíso podría registrar entre 45 y 125 mm, mientras que en Concepción deberían caer entre 206 a 332 mm de lluvia.

    Pero hacia finales de año, El Niño intenso podría favorecer un verano con temperaturas más altas de lo normal, un aumento drástico de olas de calor y meses especialmente complejos para los incendios forestales.

    “El Niño le dará al planeta un adelanto de lo que sucederá en 2030”

    En un reciente artículo del Washington Post, distintos climatólogos y analistas climáticos compartieron su análisis sobre la situación: en sus conclusiones, mencionan que el fenómeno El Niño de este 2026-2027 le está dando al planeta “un adelanto de lo que sucederá a finales de la década de 2030”.

    Más allá de las lluvias en ciertas regiones, las cifras que podría alcanzar El Niño hacia fin de año dejarían temperaturas globales “a niveles no previstos” hasta alrededor de 2037.

    “No estoy seguro de que la gente se haya dado cuenta de lo caótica que será la segunda mitad de 2026 y 2027 en cuanto a temperaturas globales, tras un fenómeno de El Niño sin precedentes”, escribió el climatólogo Zeke Hausfather en su cuenta de X.

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Según sus predicciones, las temperaturas globales en 2027 se adelantarían aproximadamente 13 años a la reciente tendencia de calentamiento, alcanzando niveles que de otro modo podrían convertirse en típicos alrededor de 2040.

    Esto, en conjunto con el calentamiento global acelerado por las emisiones de gases de efecto invernadero.

    El climatólogo aprovechó para explicar que “las emisiones humanas están añadiendo cada década al sistema climático una cantidad de calor equivalente a un El Niño permanente”.

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