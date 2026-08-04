Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile. Foto: ATON.

Ya terminó la primera mitad del 2026, y de cara al último mes del invierno y la llegada de la primavera, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó cuáles son las proyecciones del pronóstico para el trimestre de agosto, septiembre y octubre.

La tónica es clara: habrá lluvia sobre lo normal en gran parte de Chile, pero también temperaturas sobre los valores habituales.

Esto, por las probables condiciones que se generen en el país no solo por la temporada, sino también por la presencia del fenómeno El Niño que, según los especialistas, se está intensificando cada vez más.

A continuación, están las regiones de Chile y la proyección del tiempo para cada una.

Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

Las regiones de Chile que tendrían más lluvia durante el trimestre

De acuerdo al último Boletín de tendencias climáticas en Chile, publicado por Meteochile, el pronóstico estacional para los tres próximos meses muestra varios matices.

Primero, el norte —desde la Región de Arica y Parinacota hasta el norte de la Región de Atacama— muestra que habrá condiciones secas , propias de la temporada para este sector.

Sin embargo, el escenario cambia un poco más hacia el centro. Las siguientes ocho regiones de la zona central y centro-sur tendrán condiciones favorables para registrar precipitaciones Sobre lo normal durante este trimestre.

Región de Coquimbo.

Región de Valparaíso.

Región Metropolitana.

Región de O’Higgins.

Región del Maule.

Región de Ñuble.

Región del Biobío.

Región de La Araucanía.

Específicamente para agosto, los sectores con mayor probabilidad de lluvia de la zona central y centro-sur son: Combarbalá, Los Vilos, La Ligua, Los Andes, Quillota, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Valdivia y Osorno.

Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile. Foto: ATON.

Mientras tanto, ya en el sur de Chile, se espera una condición normal o sobre lo normal en Los Lagos y Magallanes . No obstante, la Región de Aysén podría tener lluvia bajo lo normal.

Además, de acuerdo a la información de Meteochile, para cumplir la proyección, estos son los montos que deberían alcanzar algunos sectores afectados por las lluvias: