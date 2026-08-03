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    Región del Biobío da inicio a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Con la participación de 35 atletas provenientes de las regiones del Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos, el Polideportivo de la Universidad Andrés Bello fue escenario del inicio oficial del primer Clasificatorio Zonal de Natación

     

    La Región de Biobío marcó el inicio oficial del camino deportivo rumbo a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 con la realización del primer Clasificatorio Zonal de Natación, desarrollado en el Polideportivo de la Universidad Andrés Bello, campus Concepción. La jornada reunió a 35 atletas provenientes de las regiones del Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos, quienes comenzaron el proceso que definirá a las y los deportistas que representarán a Chile en la máxima cita del deporte para personas con discapacidad intelectual.

    La competencia constituye la primera etapa de un recorrido que culminará con el Campeonato Nacional de Natación, programado para noviembre de 2026 en Santiago, instancia en la que se definirán las y los integrantes del Team Olimpiadas Especiales Chile que competirán en los Juegos Mundiales Santiago 2027.

    La ceremonia inaugural contó con la presencia de autoridades nacionales y regionales, quienes destacaron la relevancia de que este proceso deportivo se inicie en regiones y el impacto que tendrá el desarrollo de los Juegos Mundiales para avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

    “Estos clasificatorios son el inicio del camino a los Juegos Mundiales de Santiago 2027. Con este evento buscaremos impulsar un salto de tres décadas hacia una sociedad más inclusiva”, señaló Rodrigo Gardella, director ejecutivo de Santiago 2027.

    Este clasificatorio forma parte de un calendario nacional compuesto por 30 competencias que se desarrollarán entre julio y diciembre en distintas regiones del país, abarcando diversas disciplinas deportivas y convocando a cientos de atletas de Olimpiadas Especiales. Cada una de estas instancias permitirá identificar a quienes accederán a los campeonatos nacionales y, posteriormente, integrar la delegación que representará a Chile frente al mundo.

    Israel Castro, director ejecutivo de Olimpiadas Especiales Chile, destacó el alcance de este proceso deportivo y el carácter histórico que tendrá la participación del país como anfitrión de los Juegos Mundiales.

    “Estamos muy contentos de comenzar los clasificatorios en regiones para buscar al Team Olimpiadas Especiales Chile, que estará conformado por cerca de 500 atletas de todas las regiones del país. Este proceso no solo busca a quienes representarán a Chile, sino que también entrega oportunidades para que cientos de personas con discapacidad intelectual crezcan a través del deporte, fortalezcan su confianza y demuestren todo su talento”, afirmó.

    Por su parte, el seremi del Deporte de la Región del Biobío, Gerardo Segovia, valoró el compromiso de las instituciones con el desarrollo del deporte inclusivo.

    “Como Ministerio del Deporte estamos muy contentos de seguir acompañando a los atletas de Olimpiadas Especiales. Sabemos el esfuerzo que hay detrás de cada deportista y de sus familias. Estamos comprometidos con la inclusión y siempre estaremos para apoyarlos”, señaló la autoridad regional.

    Patricio Ávalos, nadador de la Región del Biobío y deportista vocero de la jornada, destacó la importancia de ser parte del inicio de este proceso.

    “Estar aquí ya es una gran victoria. Todas las personas que participamos en este clasificatorio hemos trabajado con dedicación para llegar a este momento. Lo más importante es nunca dejar de creer en nuestras capacidades y seguir disfrutando del deporte que nos une”, expresó.

    Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 se realizarán entre el 16 y el 24 de octubre de 2027 y reunirán a más de 6.500 atletas de más de 170 países. Será la primera vez que este evento se desarrolle en el hemisferio sur, posicionando a Chile como la capital mundial del deporte inclusivo y dejando un legado de mayor participación, respeto e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual.

    Más sobre:Juegos Olímpicos Especiales 2027

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