Han pasado ligeramente las 20.30 horas del domingo y en el aeropuerto internacional de Pudahuel se produce un estallido que aumenta considerablemente el intenso ajetreo del sector. Ya era llamativa la presencia de unos 600 hinchas alrededor de la puerta de salida de la terminal. Tampoco había dudas del motivo que provocaba la presencia ni de quienes estaban ahí: había carteles de bienvenida y, para aumentar la sensación ambiental, uno que otro cántico dedicado a Universidad de Chile. La alusión a los azules no era, precisamente, en los mejores términos.

La aparición de Vozinha desata la locura. Flanqueado por funcionarios del Cacique, el guardameta que brilló en el Mundial defendiendo la portería de Cabo Verde traspasa el límite que terminaría para siempre con las dudas: desde ese momento, el africano se transformaba oficialmente en el nuevo arquero de Colo Colo. Antes, de hecho, posó, para una imagen simbólica: en el hito con la inscripción Chile a sus espaldas. En las redes sociales, la sensación es similar. Un reel con un resumen de las primeras imágenes del golero en Chile suma 540 mil likes, la unidad de medida oficial del fichaje, en la cuenta institucional en Instagram. Hay otro con 300 mil. El resto no baja de los 35 mil. A nivel internacional, se multiplican las reacciones.

Bienvenida de rockstar, arellanización exprés de Mosa y un Monumental repleto: las primeras horas de Vozinha en Colo Colo

A Vozinha no solo lo esperaban cientos de hinchas. También, en una señal de la relevancia de su fichaje, lo esperaba Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro y principal impulsor de su llegada. En el cuadro también aparece Daniel Morón, el gerente deportivo de la institución.

El empresario puertomontino aprovechó la presencia del Loro para realizarle una ‘arellanización’ exprés al africano. La denominación es la que recibe la inducción que reciben las nuevas figuras del club albo. “Este ganó la Copa Libertadores”, le dice, en un tono cercano, casi como introducción al principal desafío que el Cacique se plantea con su llegada, considerando que, por la amplia ventaja sobre sus perseguidores, es altamente complejo que no dispute la próxima versión del torneo continental. La de este año, no la jugó, después de un paupérrimo 2025, el olvidable año del centenario.

Mosa también le habló al nuevo portero del raigambre del club en la sociedad chilena, mezclando la historia con el momento que el portero acababa de vivir. “Un equipo popular, ya lo averiguaste. Es un equipo que es fundado por profesores hace 101 años y al que la fuerza se la da la gente. Se la da el panadero, el albañil, la trabajadora y, por lo general, la gente espera que el equipo juegue porque es la alegría de la semana. Entonces llegas a un equipo con una fibra social muy grande, Vozinha”, le expresó.

El guardameta se acercó a los hinchas para saludarlos y dejar su primera reflexión como nuevo jugador del equipo más popular de Chile. "“Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí... representar a Colo Colo. Nos vemos pronto en el estadio Monumental. Gracias”, declaró. Suficiente como para que el contenido fuera replicado innumerablemente en las plataformas en la que el exgolero del Chaves es toda una celebridad.

Este martes, al mediodía, el guardameta será presentado en la sala de prensa del club. Para el miércoles, a las 19.30 horas, está prevista una presentación masiva, en el Monumental. Se autorizó un aforo de 42 mil personas.

Descanso, exámenes y estreno

A Vozinha le esperaba un vehículo del sponsor del club para trasladarlo al hotel Pullman, en Vitacura, donde vivirá sus primeras horas en el país, a la espera de que consiga una vivienda definitiva. Este lunes, la agenda partiría intensamente. Para las 7 horas estaba previsto el inicio de los exámenes médicos que antecedían a la firma del contrato. Los superó sin inconvenientes.

El acuerdo, por cierto, está cerrado. Como informó El Deportivo, se trata de un acuerdo inicial por seis meses, renovable por un año. El golero percibirá unos US$ 30 mil dólares mensuales.

Otra materia clave que quedó zanjada este viernes fue la inscripción que el golero llevará en su camiseta. Finalmente, el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó, por la unanimidad que se requería, la autorización para que lleve el apodo Vozinha, por el que lo conocen en el mundo entero y una de las exigencias que estableció para firmar con los albos. Las bases de la Liga de Primera impiden denominaciones alternativas, aunque contemplan salvedades como esta, previo sometimiento a la máxima instancia del fútbol nacional.

Vozina, junto a Daniel Morón (Foto: Photosport) DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Este martes, el golero se pondrá a disposición de Fernando Ortiz. Su primera misión será convencer al estratega, quien terminó resignándose a su llegada, pese a que no lo solicitó. El Tano había establecido que el africano debía ganarse el puesto, que hoy ocupa Gabriel Maureira. También reconoció que había dialogado con la nueva incorporación. "Tuve un diálogo con Vozinha, está contento con la posibilidad de estar con nosotros. Esperemos que pueda resolver pronto su situación y podamos contar con él, tiene cosas por hacer. Estoy tranquilo, se están haciendo las cosas como se deben”, expresó, en horas en que la incertidumbre consumía al club de Macul por el arribo de quien llega a pelearle a Arturo Vidal la condición de jugador más mediático.

Del estratega depende una determinación clave: la fecha del debut del flamante fichaje. Hay dos elementos que deberá ponderar. Por un lado, el buen rendimiento de Maureira y, por otro, que el estreno se produzca en el Monumental. Este fin de semana, los albos visitarán a La Calera. Vozinha estará en pleno acondicionamiento. El calendario les ofrece una opción: el 16 de agosto, el Cacique recibirá a O’Higgins. Será la ocasión ideal para verlo en acción.