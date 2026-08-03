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    El alza en el precio del cobre sigue impulsando las ganancias de Pucobre

    En 2026 el precio promedio del metal rojo se encuentra 38,7% por sobre el de 2025. Según informó la empresa minera, sus ingresos avanzaron 37,4%.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    La fuerte alza del precio del cobre sigue impulsando los resultados de Pucobre, la empresa de mediana minería en la que participan las familias Hurtado Vicuña (27%), Fernández León (27%) e Izquierdo (13%).

    La subida en el metal rojo impulsó la acción de la compañía en 2025, saltando 179,4%, mientras que en lo que va del 2026 avanza 36%.

    En sus estados financieros, la empresa -que opera las minas Punta del Cobre, Mantos de Cobre y Granate- reveló ganancias atribuibles a los controladores por US$101,4 millones al cierre del primer semestre, por sobre los US$56,7 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, equivalente a un alza de 78,8%.

    La subida se produce en momentos en que el cobre registra pecios por sobre los US$6 por libra. Este lunes, según información de Cochilco, cerró en US$6,325, registrando un precio promedio de US$5,968 en el año, es decir un 38,7% por sobre el promedio de igual lapso del ejercicio previo.

    En su análisis razonado, la compañía detalló que en enero-junio su producción alcanzó a 21,6 mil toneladas de cobre fino, equivalentes a 46,7 millones de libras, anotando un leve aumento respecto al primer semestre del año 2025, en que la producción obtenida fue de 46,4 millones de libras de cobre fino.

    Junto con ello, explicó que el precio de ventas efectivo alcanzó los US$6,04 por libra, por sobre los US$4,41 de junio de 2025.

    “La proporción de ingresos operacionales obtenidos durante el primer semestre del año 2026 es de aproximadamente un 93% en concentrados de cobre y aproximadamente un 7% en cátodos de cobre, que se comparan con el 93% en concentrados y 7% en cátodos que se obtuvo en el año 2025″, dijo la firma.

    Más ingresos por oro y plata

    De acuerdo a su análisis razonado, los ingresos operacionales entre enero y junio de este año totalizaron US$ 318,8 millones, un 37,4% mayor que los US$ 232 millones obtenidos en el mismo periodo del año 2025.

    “Este aumento de los ingresos se explica principalmente por un aumento en el precio del cobre, además de un incremento en la producción y precio de los subproductos oro y plata”, explicó la compañía.

    El 85% de los ingresos, equivalente a US$269,4 millones, corresponde a la venta de cobre, mientras que el 15% remanente, US$49,4 millones, correspondió a oro y plata.

    En junio de 2025, la proporción de ingresos fue de 87% por cobre y 13% por ingresos por oro y plata.

    Por otra parte, en los primeros seis meses del año los costos totales alcanzaron los US$ 175,2 millones “para una venta de 45,3 millones de libras, determinando un costo unitario total de US$ 3,86 por cada libra de cobre fino producida”, detalló la empresa.

    En igual lapso del año anterior, para una venta de 45,5 millones de libras, los gastos totales alcanzaron US$ 148,4 millones, determinando un costo unitario total de US$ 3,26 por cada libra de cobre fino producida.

    Con esto, el ebitda del primer semestre de este año alcanzó los US$ 171,8 millones, superando el obtenido en el mismo periodo del 2025, que fue de US$ 108,9 millones.

    Según la compañía, “este incremento se explica principalmente por mayores ingresos derivados del aumento en el precio del cobre, en comparación con el primer semestre del año 2025″.

    Más sobre:Resultados de EmpresasMercadoCobrePucobre

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