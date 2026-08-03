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    Política

    Tras test negativo, jefes de bancadas del oficialismo destacan labor de Rodríguez y afirman que su regreso depende del gobierno

    El diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper, señaló que "lo echo de menos porque la verdad que ha sido un tremendo aporte en la Cámara".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Este lunes, los jefes de bancada de los partidos oficialistas en la Cámara de Diputados llegaron hasta el Palacio de La Moneda para reunirse y coordinar el trabajo de su sector.

    Tras la cita, y antes de entrar al habitual comité político ampliado en la casa de gobierno, los representantes de dichas tiendas abordaron algunos temas de contingencia: el test de drogas negativo del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, -realizado por iniciativa propia en UC Christus - y la necesidad de un único vocero político, planteada por el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri.

    En detalle, consultados sobre el caso de Rodríguez, cuya prioridad -según dijo ayer en Mesa Central- es reivindicar su nombre y no definir su futuro político tras su salida del gobierno, los jefes de bancada valoraron su desempeño, pero marcaron que la posibilidad de su regreso al Ejecutivo corresponde precisamente a la decisión del gobierno.

    “Juan Pablo desempeñó un gran rol como subsecretario, yo creo que fue un gran subsecretario y claro, a todos nos duele que haya salido por esas circunstancias. Dicho eso, es una decisión del Ejecutivo mismo y a mí no me corresponde pautear, porque hay hasta cosas en estas materias que te pueden fijar precedentes hacia adelante. Por lo tanto, creo que con todos los argumentos y todos los elementos sobre la mesa, el Ejecutivo tiene que tomar las decisiones”, dijo el líder de los diputados republicanos, Benjamín Moreno.

    “Yo me alegro porque a mí en lo personal, solo como persona más que representante de una bancada o algo similar, nunca me calzó que Juan Pablo fuera sindicado como una persona consumidor de algún tipo de droga, simplemente no me calzaba en lo poco que lo conozco”, agregó y cerró señalando que los protocolos pueden ser mejorados.

    Por su parte, la jefa de la UDI, Flor Weisse, sostuvo que el gobierno “tomó una decisión en base a lo que hoy día es una exigencia”, pero que hay un procedimiento que “debe ser normado de manera mucho más precisa y exacta”.

    Asimismo añadió: “Él tiene todo el derecho a limpiar su imagen y poner en la mesa todos los antecedentes que pueda llegar desde lo personal, ya como un ciudadano para limpiar su imagen y su honra”, pero que finalmente es una decisión del gobierno.

    Desde RN, el diputado Diego Schalper fue más allá y planteó: “Yo estoy de la misma idea que el ministro Quiroz. Lo echo de menos porque la verdad que ha sido un tremendo aporte en la Cámara de Diputados, ha sido un tremendo aporte cuando tramitábamos la legislación”.

    “Nosotros lo que queremos impulsar es que él tenga toda la fuerza para defender su honra y su honorabilidad, que por lo demás yo lo respaldo, y al mismo tiempo vamos a tener que revisar los protocolos para ver qué sucede cuando tenemos un falso positivo, porque la verdad que este escenario hay que preverlo mejor”, continuó.

    “Batalla comunicacional”

    Esta mañana el líder de la Corporación advirtió que el Ejecutivo está “perdiendo” la batalla comunicacional, dado que, según argumentó, falta un “vocero político exclusivo” en el gobierno.

    “La batalla comunicacional, yo siento que nuestro sector, y está una autocrítica, la estamos perdiendo, estamos retrocediendo y tenemos que salir con más fuerza”, dijo a propósito de la baja del Presidente en las encuestas.

    Cuestionados al respecto, Moreno respondió que el tema de si debe haber un vocero, le corresponde al gobierno resolverlo, pero que como parlamentario buscará mejorar la comunicación con sus pares.

    Por su lado, Weisse aportó que la vocería puede ser delegada un 100% en el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, o en otra persona, pero que se puede mejorar en aquello, aunque no hay desgastarse en eso.

    Más sobre:Juan Pablo RodríguezHaciendaDrogas

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