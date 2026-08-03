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    Culto

    Juliana Gattas presenta “Soy Así”: escucha su nueva canción producida por Alex Anwandter

    La artista argentina anticipa su próximo álbum con un videoclip de estética retro y confirma su presentación en Primavera Sound Buenos Aires y Primavera Fauna.

    Por 
    Equipo de Culto

    Luego de Maquillada en la cama, el álbum con el que debutó como solista, Juliana Gattas presenta Soy Así, el primer adelanto de una nueva etapa que profundiza su universo artístico y reafirma su identidad.

    Fiel a su identidad estética y sonora, Soy Así combina la sensibilidad pop característica de Juliana con claras referencias al tecno pop de comienzos de los años noventa, en una propuesta moderna, elegante y profundamente personal. La producción estuvo a cargo de Alex Anwandter, quien vuelve a encontrarse con Juliana tras el trabajo compartido en Maquillada en la cama, aportando su sello distintivo a una canción que celebra la autenticidad y la afirmación de la propia identidad.

    Acompañando el lanzamiento, Juliana presenta el videoclip oficial de Soy Así, dirigido por Tomás Würschmidt y Juana Carreras, quienes expanden y profundizan el universo visual que la artista comenzó a construir en Maquillada en la cama. El video despliega una fantasía atravesada por referencias retro que dialogan con el baile estilo Fosse, el glam, el power dressing y la noche madrileña, elementos que conviven en un imaginario sofisticado, teatral y magnético.

    Con este lanzamiento, Juliana continúa consolidando una propuesta artística integral donde música, estética y performance se entrelazan para construir un universo tan personal como reconocible.

    Además, la artista se prepara para uno de los momentos más importantes del año: su participación en la próxima edición de Primavera Sound Buenos Aires y Primavera Fauna en Chile, donde se presentará en noviembre y llevará esta nueva etapa al escenario frente a miles de espectadores.

    Más sobre:MúsicaJuliana GattasSoy AsíAlex AnwandterMúsica Culto

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