Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

El mercado chileno de los teléfonos plegables sumó este año a un nuevo protagonista. Tras años perfeccionando el formato de bolsillo, Motorola finalmente trae al país su Razr Fold, el primer dispositivo de la firma asiática que se abre como libro y busca competir frente a las propuestas, en la misma categoría, de Samsung y Huawei.

A un precio oficial de $1.999.990, la apuesta de la marca subsidiaria de Lenovo es ofrecer un centro de trabajo inagotable y llevar el diseño de pantallas flexibles al extremo de la productividad.

Cómo es el nuevo Motorola Razr Fold

Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara Alejandro Jofré / La Tercera

En mayo pasado les contamos de nuestras primeras impresiones del equipo, desde su presentación en Los Ángeles, Estados Unidos. Con el teléfono ya disponible en Chile, confirmamos algunos de nuestros aprontes más tempranos.

Al sostener el Razr Fold, la sensación es de solidez absoluta. La pantalla externa de 6.6 pulgadas permite usarlo como un celular tradicional con total comodidad y sin necesidad de abrirlo constantemente.

Al desplegarlo, el enorme panel interno de 8.1 pulgadas transforma el equipo en una tablet de bolsillo ideal para editar documentos, dividir ventanas de aplicaciones o leer de manera inmersiva .

Con 6000 mAh de batería, es el líder indiscutido en autonomía dentro de su categoría , eliminando la ansiedad de buscar un cargador a mitad de la jornada, y superando al HUAWEI Mate X7 (5.600 mAh) y al Samsung Galaxy Z Fold7 (4.400 mAh).

Sin embargo, el punto débil del equipo aparece al presionar el botón de disparo.

Las cámaras: un pendiente

Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

Motorola incluyó un sistema trasero de tres cámaras de 50 megapixeles que sobre el papel promete resultados profesionales. En la práctica, las imágenes carecen de la definición y el procesamiento de rango dinámico que exigen los usuarios en esta barrera de precios.

Las fotos nocturnas pierden detalle frente a la competencia y el uso de los sensores secundarios evidencia que la marca privilegió el rendimiento de la batería por sobre otras características.

Las tres cámaras de 50 MP son, por decirlo de alguna manera, del montón. Y aunque el Razr Fold es un excelente primer intento, necesita iteraciones para competir a nivel fotográfico , porque al compararse con la competencia queda relegado al último lugar.

En un repaso rápido, Samsung domina este segmento con su Galaxy Z Fold7 de 2025 (en las siguientes semanas sabremos si llegarán el Z Fold8 y Z Fold8 Ultra, recién anunciados en el Unpacked de Londres), un equipo que dio un salto cualitativo al incorporar un sensor principal de 200 megapixeles y un diseño mucho más delgado y liviano. La marca surcoreana ofrece un ecosistema de software sumamente pulido que saca ventaja de los años de experiencia desarrollando la interfaz One UI para pantallas grandes.

Huawei, en la otra vereda, empuja los límites de la ingeniería con el Mate X7. Este equipo de formato libro y pantalla doble, también disponible en el país, destaca por un chasis extremadamente delgado y una bisagra que casi elimina el pliegue central. La compañía asiática apuesta por un hardware fotográfico sobresaliente que supera con creces los resultados de Motorola, apuntando a un usuario dispuesto a usar alternativas a los servicios nativos de Google a cambio de un rendimiento óptico y estético de primer nivel.

¿Vale la pena?

Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

El Motorola Razr Fold es una primera incursión necesaria y completamente funcional. Para quienes priorizan la duración de la batería y necesitan una pantalla gigante para la multitarea diaria, es una alternativa sumamente atractiva.

Este equipo resiste jornadas maratónicas de lectura, gestión de redes y consumo multimedia .

Ahora, para los puristas de la fotografía que buscan la captura perfecta bajo cualquier condición de luz, las opciones de Samsung y Huawei siguen por encima en la oferta disponible actualmente en Chile.