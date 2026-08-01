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    Senapred declara alerta roja para la Región del Biobío por riesgo de desbordes

    La medida reemplaza la Alerta Amarilla vigente desde el 27 de julio, ante el aumento sostenido de los caudales y la previsión de nuevas precipitaciones.

    Por 
    Felipe Rivera
    Senapred declara alerta roja para la Región del Biobío por riesgo de desbordes X @Senapred

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este sábado alerta roja para toda la Región del Biobío por desborde, debido al incremento gradual y sostenido de los caudales de ríos y esteros.

    La medida comenzó a regir a las 14.30 horas de este 1 de agosto y reemplaza la alerta amarilla regional que se mantenía vigente desde el 27 de julio. Permanecerá activa hasta que las condiciones permitan levantarla.

    De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), las estaciones de la red hidrométrica regional han registrado aumentos progresivos en sus niveles, elevando el riesgo para las personas que habitan cerca de los cursos de agua.

    El organismo también advirtió que las intensas precipitaciones registradas y las previstas para las próximas horas podrían provocar que distintos ríos y esteros superen los umbrales.

    Esto en el contexto sistema frontal que afecta a varias regiones del país. Según el último balance de Senapred, la emergencia dejaba 206 personas damnificadas, 82 albergadas, 1.284 aisladas y tres lesionadas, además de nueve viviendas destruidas.

    En la Región del Biobío se registraban 192 personas aisladas e interrupciones de rutas por nieve, crecidas de ríos y remociones en masa en comunas como Los Ángeles, Alto Biobío, Nacimiento, Mulchén, Santa Juana y Curanilahue.

    Senapred declara alerta roja para la Región del Biobío por riesgo de desbordes. Imagen referencial. [e]STR

    La DGA mantiene un monitoreo permanente de los principales cursos de agua de la región, considerando tanto los caudales observados como la evolución de las condiciones meteorológicas.

    Senapred indicó que la alerta roja permitirá movilizar todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia, considerando la extensión y severidad que podría alcanzar el evento.

    La decisión fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío.

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    Más sobre:Región del BiobíoSenapredAlerta RojaDesborde ríosSistema frontalPrecipitacionesCrecidas

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