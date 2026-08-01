Detienen a conductor tras atropello que dejó una mujer fallecida y siete heridos en La Unión. Imagen referencial.

Detienen al conductor involucrado en el atropello múltiple ocurrido durante la madrugada de este sábado 1 de agosto en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos, que dejó a una mujer de 24 años fallecida y otras siete personas lesionadas.

El conductor involucrado pasará a control de detención este domingo ante el Juzgado de Garantía de La Unión.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el atropello se produjo cerca de las 04.30 horas en las afueras de la discoteca Euforia, situada en el kilómetro 5 de la Ruta T-210.

La Fiscalía informó que el conductor de un station wagon blanco perdió el control del vehículo, salió de la calzada y atropelló a ocho peatones que se encontraban en la berma.

Tras ello, el automóvil impactó a otro vehículo que permanecía estacionado. El conductor habría escapado del lugar sin prestar auxilio a las víctimas ni informar lo ocurrido a la autoridad.

Producto del atropello, una mujer de 24 años falleció, mientras que otra persona sufrió lesiones graves y permanece en riesgo vital. Las otras seis víctimas resultaron con heridas de menor consideración y fueron trasladadas a centros asistenciales de La Unión y Osorno.

Investigación de Carabineros

Por instrucción de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional de Los Ríos, en el sitio del suceso trabajaron equipos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

Las diligencias permitieron identificar, localizar y detener al conductor investigado. Los equipos especializados continúan trabajando para reconstruir la dinámica del atropello y reunir los antecedentes que serán presentados durante la audiencia de formalización.