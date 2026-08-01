Advierten lluvia fuerte en estas tres regiones hoy: podría llover hasta 280 mm en un solo día. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Hasta 280 milímetros (mm) de lluvia podrían caer en una sola región del centro-sur del país durante una sola jornada.

Así lo advirtió la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que emitió una Alerta Meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes para las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

Las lluvias afectarán desde la mañana de este sábado 1 de agosto hasta la mañana del domingo 2 de agosto, debido al avance de un sistema frontal.

Advierten lluvia fuerte en estas tres regiones hoy: podría llover hasta 280 mm en un solo día. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

¿Dónde lloverá más?

El aviso considera sectores de donde se esperan importantes acumulados de lluvia durante la jornada.

De acuerdo con la DMC, los montos estimados por zona son los siguientes:

Región del Maule

Litoral: 40 a 60 mm.

Cordillera de la Costa: 40 a 60 mm.

Región de Ñuble

Litoral: 50 a 60 mm.

Cordillera de la Costa: 50 a 60 mm.

Valle: 40 a 60 mm.

Precordillera: 50 a 60 mm.

Región del Biobío

Litoral: 40 a 60 mm.

Cordillera de la Costa: 60 a 80 mm.

Valle: 50 a 70 mm.

Precordillera: 50 a 70 mm.

Hasta 280 mm de lluvia en Biobío

Es importante precisar que los 280 mm no corresponden al acumulado esperado en una sola localidad.

Esa cifra resulta de sumar los máximos pronosticados para las distintas zonas de la Región del Biobío .

Bajo el mismo criterio, el Maule alcanza un máximo de 120 mm y Ñuble de 240 mm.