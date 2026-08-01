Rodrigo Gardella, CEO de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales: “Queremos ser un punto de inflexión”

Chile trabaja para recibir el próximo año los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, un histórico megaevento que reunirá a una enorme cantidad deportistas con discapacidad intelectual entre el 16 y el 24 de octubre del próximo año.

“Este es un movimiento creado por Eunice Kennedy, hermana de John, porque su otra hermana, Rosemary, tenía discapacidad intelectual”, cuenta Rodrigo Gardella, director ejecutivo del Comité Organizador Local. Este lunes 27, además, comenzaron las clasificatorias zonales en el país de cara a la cita.

¿Cuál es el principal objetivo de los Juegos?

Buscamos la inclusión a través del deporte. Uno de los sellos de este movimiento es el deporte inclusivo y también el deporte unificado. En este último caso, consiste en que personas con y sin discapacidad intelectual pueden competir en un mismo equipo y en igualdad de condiciones. Esto pasa, sobre todo, en los deportes de pareja, como tenis de mesa, tenis, básquetbol, fútbol, etc. Entonces, la idea es transmitir a través del deporte la inclusión y que eso se transmita hacia la sociedad.

Usted también practica deporte unificado. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Una gran experiencia. Me sumé a principios de este año a jugar una liga y entrenamiento de deporte unificado, particularmente fútbol 7. Tiene reglas específicas. Por ejemplo, no nos podemos dar pases entre los compañeros unificados, no podemos dar más de cuatro toques una persona, o cruzar toda la cancha solo. Y eso hace que sea bastante entretenido, bien dinámico. Hay compañerismo y es donde en verdad se viven los valores del deporte en su máxima expresión.

¿Cómo se enfrenta un desafío global tan amplio?

Es un desafío bastante entretenido. Son más de 170 países: 6.000 atletas, hay seis idiomas oficiales. Tuve la suerte de trabajar en los Panamericanos durante cinco años, eran 41 países y dos idiomas, un cuarto de lo que hay acá. Entonces, obviamente, la logística, todo el tema idiomático, etc. Es un gran desafío.

¿Cuánto ayuda tener un recinto como el Parque Estadio Nacional?

Es el epicentro donde se hace más de la mitad de los 23 deportes. De ellos, 14 son en variedad unificada. Además, va a haber un Fan Fest y otros proyectos bastante entretenidos. Y, efectivamente, la infraestructura de Santiago 2023 es un tremendo legado.

¿Cuál fue la impresión de Olimpiadas Especiales Internacional cuando vio el lugar?

Les gustó mucho. Es un polo muy entretenido porque tiene todo junto y se crea una especie de festival del deporte y la inclusión en torno al Parque Estadio Nacional. Además, le ganamos la sede a Perth y Salt Lake City, lo que es un tremendo orgullo como país.

Otro sello es que los deportistas están involucrados en todo el proceso. Incluso, en la elección de la mascota.

Todo esto es por y para los atletas. Tenemos un atleta líder de Chile que es parte del directorio. En el directorio de Special Olympics International hay un atleta. La idea es que estén en todo el proceso. Por ejemplo, para confeccionar el logo, participaron atletas líderes de Chile con una agencia. Lo mismo con los emblemas, mascotas, etc.

Ustedes proyectan un salto de hasta 30 años en cuanto a inclusión.

Sí. Lo que creemos y lo que vemos del movimiento es que ese impulso de las ligas se tiene que llevar a cabo en darles oportunidades a las personas con discapacidad intelectual y discapacidad general para que puedan mostrar sus habilidades. Y eso, obviamente, lo queremos ir mostrando a través de las mismas experiencias que vemos en nuestros atletas y visibilizándolos a la sociedad porque con una sola oportunidad pueden demostrar una habilidad que le cambie la vida a una persona con discapacidad intelectual; que pueda sacarla de la depresión y sentirse parte de la sociedad.

¿Cuál es la proyección que hacen turismo y puestos de trabajo?

Esperamos que lleguen en torno a 20.000 personas, entre los atletas y delegaciones. Viajan muchas familias y eso impacta a nivel de turismo y puestos de trabajo directos e indirectos. Esperamos que el retorno de inversión de 1,7 dólares por cada dólar invertido. Una cifra que esperamos corroborar con un estudio externo. Además, los atletas llegarán cinco días antes de la inauguración y se distribuirán por las 16 regiones de Chile para conocer la diversidad cultural y geográfica del país, como parte del Programa de Regiones Anfitrionas.

Otra característica importante es que el movimiento está enfocado en discapacidad intelectual.

A diferencia del paralimpismo, estamos enfocados solo discapacidad intelectual. Aquí por ejemplo compiten personas con Síndrome de Down y el paralimpismo apunta al alto rendimiento, mientras que nosotros al máximo rendimiento. Es decir, haciendo divisiones por nivel de habilidad. Entonces, hay un elemento deportivo, pero también social.

¿Cómo le gustaría que se recordaran estos Juegos?

Como un punto de inflexión en cuanto a lo inclusivo que es el país. Para mí eso es cambiar un paradigma y poder lograr cambios que realmente afecten positivamente la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y discapacidad en general. Y ojalá cualquier persona de cualquier comuna pueda practicar deporte unificado.