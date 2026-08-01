El nuevo flanco que se le abre a Natalia Duco con el IND

Natalia Duco vive un complejo momento en el Ministerio del Deporte. A cuatro meses de asumir el cargo, la exlanzadora se transformó en la ministra peor evaluada del gabinete del Presidente José Antonio Kast, con apenas un 30% de aprobación, según Cadem. Además, cada semana surge una nueva polémica que la pone constantemente en la mira.

La situación más reciente fue revelada por El Deportivo este jueves, luego de que informara que la Contraloría General de la República inició una investigación tras una denuncia de mal uso de auto fiscal el 23 de abril pasado. En concreto, se acusa a la secretaria de Estado de llegar a una celebración nocturna en un vehículo estatal.

Hasta la publicación de la nota, el Mindep no había respondido a la solicitud de la CGR realizada durante la primera quincena de julio. Sin embargo, luego de conocida la noticia, el ministerio remitió los antecedentes.

Pero no es el único flanco abierto de Duco, pues también internamente existe una verdadera guerra frente a la intención de reformar completamente al Instituto Nacional de Deportes y otras entidades. Esto mantiene en alerta a Anfuchid, la asociación de funcionarios del IND.

El organismo publicó un comunicado expresando su máxima preocupación por esta eventualidad y por los fallidos intentos de reunirse con la secretaria de Estado. “Cuando Duco anunció en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y Diputadas una reestructuración del Mindep y el IND, intensificamos esta gestión usando la Ley del Lobby, mandando solicitudes a través de la oficina de partes, pero la respuesta siguió siendo una negativa”, denunciaron.

Proyecto de ley

También acusan que al término de la semana pasada “se habría presentado al Presidente de la República un proyecto de ley que podría incidir en la institucionalidad del deporte y en el funcionamiento del IND”.

Afirman que cualquier modificación legal o administrativa sea “informada, transparente y dialogada oportunamente con todos los actores que se verán afectados”, junto manifestar su preocupación por los cambios vinculados al Plan Olímpico y al Alto Rendimiento.

En esta última área, asumió Jorge Silva, a quien señalan como el arquitecto de la nueva institucionalidad que pretende Duco.

No obstante, cada semana la ministra suma cuestionamientos y nadie se atreve a apostar por una permanencia prolongada en su cargo, en medio de un ambiente muy complejo en las oficinas de calle Fidel Oteíza.