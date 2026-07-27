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    Cadem proyecta fuerte deterioro de las expectativas económicas y sitúa a Quiroz entre los ministros peor evaluados

    El sondeo revela que aumentó de 36% a 43% la proporción de personas que cree que la situación económica del país empeorará durante el segundo semestre de 2026, mientras que el pesimismo sobre el futuro alcanzó su nivel más alto desde 2015.

    Por 
    Roberto Martínez
    23/07/2026 - JORGE QUIROZ, MINISTRO DE HACIENDA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Este domingo se conocieron los resultados de la última encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la cuarta semana de julio, que consignó temas como la evaluación ciudadana del gabinete del Presidente José Antonio Kast, y además, evidenció un creciente pesimismo respecto de la situación económica y del futuro del país.

    De acuerdo con el sondeo, el respaldo a la gestión del Mandatario descendió dos puntos porcentuales respecto de la medición anterior, situándose en 37%, mientras que la desaprobación aumentó un punto, alcanzando el 59%.

    A la vez, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, se mantuvo como el integrante mejor evaluado del gabinete, con un 53% de aprobación. Lo siguen la ministra de Salud, May Chomali, con 52%, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, con 51%.

    El estudio también muestra una disminución en la valoración de otras figuras relevantes del Ejecutivo. El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, descendió de 54% a 50%, mientras que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, retrocedió de 48% a 45%.

    Por otro lado, entre los peor evaluados se posiciona el jefe del Erario fiscal, Jorge Quiroz, que registró una aprobación de 34%, cinco puntos menos que en la medición de junio.

    Pese a ello, continúa siendo considerado por los consultados como el integrante más influyente del equipo ministerial, con un 57%.

    Al titular de Hacienda le sigue su par de Energía, Ximena Rincón, cuya aprobación cayó cinco puntos, hasta situarse en 32%. Más atrás figura la ministra del Deporte, Natalia Duco, con un 30% de aprobación -dos puntos menos que en la medición anterior-, convirtiéndose en la ministra con peor evaluación del gabinete.

    Crece el pesimismo económico

    Uno de los principales resultados del sondeo corresponde al deterioro de las expectativas económicas de la población para el segundo semestre de 2026.

    El porcentaje de personas que cree que la situación económica del país empeorará en los siguientes meses aumentó seis puntos porcentuales respecto de la medición realizada en enero de 2025, llegando al 43%.

    En paralelo, un 34% estima que permanecerá igual, siete puntos menos que en la medición anterior, mientras que solo un 21% considera que mejorará.

    El estudio revela un marcado deterioro en las expectativas sobre el futuro. Un 58% de los encuestados afirmó mirar con pesimismo los próximos meses, el nivel más alto desde que Cadem comenzó esta serie en 2015, frente a un 40% que manifestó optimismo.

    Las proyecciones también son negativas respecto de otros ámbitos. Un 51% considera que la delincuencia empeorará durante la segunda mitad del año y la misma proporción estima que la situación política seguirá deteriorándose.

    Expectativas para las familias

    Respecto de la situación económica personal, un 49% cree que las condiciones de su hogar se mantendrán sin cambios durante el segundo semestre. Sin embargo, predominan las expectativas negativas en diversas variables económicas.

    Un 49% considera que empeorarán sus posibilidades de ahorrar; un 51% cree que tendrá menos opciones de invertir; un 47% estima que será más difícil acceder a un crédito de consumo; un 53% piensa que disminuirán sus posibilidades de comprar un automóvil; y un 56% prevé mayores dificultades para adquirir una vivienda.

    En materia de costo de la vida, seis de cada diez consultados creen que la inflación empeorará durante la segunda mitad del año.

    Además, un 79% anticipa que subirán los precios de bienes y servicios en general; un 76% espera un aumento en el valor del pan y los alimentos; un 74% cree que aumentará el precio de los combustibles; y un 68% proyecta alzas en los arriendos y el valor de las viviendas.

    En contraste, un 60% estima que los salarios de las y los trabajadores permanecerán sin variaciones.

    Evaluación de la emergencia por lluvias

    La encuesta también consultó por la respuesta del gobierno frente a las intensas lluvias provocadas por el reciente sistema frontal.

    En este ámbito, la aprobación a la gestión del Ejecutivo descendió de 45% a 38% respecto del sondeo realizado el 21 de julio.

    Entre las instituciones evaluadas durante la emergencia, Carabineros obtuvo la mayor aprobación, con 78%, seguido por las Fuerzas Armadas, con 65%, y los municipios, con 64%.

    En el extremo opuesto, las empresas sanitarias registraron una caída desde 39% a 23% de aprobación, mientras que las compañías distribuidoras de electricidad descendieron desde 35% a solo 18%.

    Caso Mara Sedini

    El estudio también abordó la salida de la exministra vocera Mara Sedini y la posterior controversia generada por sus declaraciones públicas.

    Un 73% de los encuestados considera que dejó el gobierno debido a su falta de experiencia y preparación para ejercer el cargo.

    En tanto, solo un 13% cree que existió un sabotaje desde el propio equipo de gobierno para provocar su salida, mientras que un 8% atribuye su renuncia a las críticas provenientes de la izquierda y de los partidos de oposición.

    Respecto de la decisión de Sedini de hacer públicas sus diferencias con el Ejecutivo, un 57% estimó que actuó de manera incorrecta, frente a un 34% que consideró adecuado que expresara sus críticas.

    Más sobre:Encuesta CademEconomíaJorge QuirozExpectativas económicasMara SediniPresidente KastAumento de preciosSituación económica

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