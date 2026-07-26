JBL Quantum 950 y QuantumENGINE: el ecosistema que personaliza el audio espacial en los videojuegos

Tiempo ha que el sonido dejó de ser un adorno en los videojuegos. Hoy marca la diferencia absoluta entre reaccionar a tiempo frente a un rival o perder la partida.

En paralelo, el audio espacial se ha convertido en el factor decisivo para la inmersión, trasladando gran parte de la responsabilidad de la experiencia desde el hardware físico hacia el procesamiento de software.

Con esa visión, la marca de origen estadounidense JBL potencia su propuesta con QuantumENGINE, una plataforma desarrollada para personalizar el sonido, el micrófono y el audio espacial.

El objetivo es entregar una experiencia de juego inmersiva y hecha a la medida de las necesidades actuales.

El software permite que cada usuario adapte el perfil sonoro según su estilo de juego o el contenido que esté consumiendo. Desde curvas de ecualización específicas hasta ajustes espaciales detallados, la herramienta transforma los audífonos compatibles en un centro de control personal.

Los audífonos JBL Quantum 950

JBL Quantum 950 y QuantumENGINE: el ecosistema que personaliza el audio espacial en los videojuegos

Uno de los modelos que aprovecha a fondo este sistema son los audífonos gamer JBL Quantum 950 . Este headset inalámbrico está diseñado para quienes priorizan la comodidad y el rendimiento.

En su interior, el equipo integra drivers dinámicos de carbono de 50 mm que entregan un audio potente y definido. Esa base de hardware se enlaza con la tecnología JBL Quantum Spatial Sound, encargada de generar una sensación tridimensional que permite percibir con exactitud la dirección de pasos, disparos y efectos ambientales del entorno virtual.

La inmersión sube un peldaño con la incorporación de Head Tracking 3D. Esta función mantiene la escena sonora estable mientras el usuario mueve la cabeza, ajustando las frecuencias en tiempo real para conservar la referencia espacial y reforzar la sensación de estar físicamente dentro del mapa de juego.

El Quantum 950 complementa estas características con cancelación activa de ruido (ANC) y un micrófono boom cardioide diseñado para reducir el ruido exterior.

Su conectividad dual, que suma un receptor inalámbrico de 2.4 GHz y Bluetooth 5.3, está pensada para alternar de forma fluida entre partidas de PC, consolas, música o llamadas telefónicas.