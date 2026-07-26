SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    JBL Quantum 950 y QuantumENGINE: el ecosistema que personaliza el audio espacial en los videojuegos

    La marca potencia su línea gamer con un software que permite ajustar cada detalle sonoro y un headset inalámbrico que destaca por su seguimiento de cabeza 3D y cancelación de ruido.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    JBL Quantum 950 y QuantumENGINE: el ecosistema que personaliza el audio espacial en los videojuegos

    Tiempo ha que el sonido dejó de ser un adorno en los videojuegos. Hoy marca la diferencia absoluta entre reaccionar a tiempo frente a un rival o perder la partida.

    En paralelo, el audio espacial se ha convertido en el factor decisivo para la inmersión, trasladando gran parte de la responsabilidad de la experiencia desde el hardware físico hacia el procesamiento de software.

    Con esa visión, la marca de origen estadounidense JBL potencia su propuesta con QuantumENGINE, una plataforma desarrollada para personalizar el sonido, el micrófono y el audio espacial.

    El objetivo es entregar una experiencia de juego inmersiva y hecha a la medida de las necesidades actuales.

    El software permite que cada usuario adapte el perfil sonoro según su estilo de juego o el contenido que esté consumiendo. Desde curvas de ecualización específicas hasta ajustes espaciales detallados, la herramienta transforma los audífonos compatibles en un centro de control personal.

    Los audífonos JBL Quantum 950

    JBL Quantum 950 y QuantumENGINE: el ecosistema que personaliza el audio espacial en los videojuegos

    Uno de los modelos que aprovecha a fondo este sistema son los audífonos gamer JBL Quantum 950. Este headset inalámbrico está diseñado para quienes priorizan la comodidad y el rendimiento.

    En su interior, el equipo integra drivers dinámicos de carbono de 50 mm que entregan un audio potente y definido. Esa base de hardware se enlaza con la tecnología JBL Quantum Spatial Sound, encargada de generar una sensación tridimensional que permite percibir con exactitud la dirección de pasos, disparos y efectos ambientales del entorno virtual.

    La inmersión sube un peldaño con la incorporación de Head Tracking 3D. Esta función mantiene la escena sonora estable mientras el usuario mueve la cabeza, ajustando las frecuencias en tiempo real para conservar la referencia espacial y reforzar la sensación de estar físicamente dentro del mapa de juego.

    El Quantum 950 complementa estas características con cancelación activa de ruido (ANC) y un micrófono boom cardioide diseñado para reducir el ruido exterior.

    Su conectividad dual, que suma un receptor inalámbrico de 2.4 GHz y Bluetooth 5.3, está pensada para alternar de forma fluida entre partidas de PC, consolas, música o llamadas telefónicas.

    Lee también:

    Más sobre:JBLAudioJBL Quantum 950QuantumENGINECancelación activa de ruidoANCTecnologíaBluetooth 5.3

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Necesitamos tener fuerza”: Yeomans inicia campaña para presidir el Frente Amplio con críticas a Kast

    Escala polémica por video de Ítalo Omegna: PS, PDG y senador Bianchi exigen responsabilidades

    “El problema lo tiene el gobierno”: PPD, PS y FA responden a Alvarado tras cuestionar liderazgo opositor

    Senapred declara alerta amarilla en Arauco por crecida del río Pichilo: se envió mensaje SAE preventivo

    Amplían hasta el martes la detención de exseremi de Salud de Magallanes por presunto delito sexual

    Sistema frontal dejó 358 caminos afectados en el país y 17 puentes inoperativos: MOP informa de avances en la conectividad

    Lo más leído

    1.
    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    2.
    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    3.
    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    4.
    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    Consecuencias del sistema frontal: ¿En qué comunas de Coquimbo y Atacama siguen suspendidas las clases?

    Consecuencias del sistema frontal: ¿En qué comunas de Coquimbo y Atacama siguen suspendidas las clases?

    Meteorología actualiza aviso por probable desarrollo de nubes con caractrísticas tornádicas en cinco regiones

    Meteorología actualiza aviso por probable desarrollo de nubes con caractrísticas tornádicas en cinco regiones

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Consecuencias del sistema frontal: ¿En qué comunas de Coquimbo y Atacama siguen suspendidas las clases?
    Chile

    Consecuencias del sistema frontal: ¿En qué comunas de Coquimbo y Atacama siguen suspendidas las clases?

    “Necesitamos tener fuerza”: Yeomans inicia campaña para presidir el Frente Amplio con críticas a Kast

    Escala polémica por video de Ítalo Omegna: PS, PDG y senador Bianchi exigen responsabilidades

    La fintech que quiere reducir a la mitad el costo del factoring usando IA
    Negocios

    La fintech que quiere reducir a la mitad el costo del factoring usando IA

    Luces y sombras del agro postemporal: El norte embarrado, el centro inquieto y el sur más favorecido

    Cómo funcionarán las 40 horas de Kast

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios
    Tendencias

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios

    Cómo evitar la pérdida de masa muscular con la edad, según una nutricionista

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    En vivo: Universidad de Chile visita a Audax Italiano con la obligación de ganar para seguir a la caza de Colo Colo
    El Deportivo

    En vivo: Universidad de Chile visita a Audax Italiano con la obligación de ganar para seguir a la caza de Colo Colo

    Ñublense se hace fuerte bajo la lluvia: se impone a Palestino y trepa a la parte alta de la Liga de Primera

    Celebra el jugador más longevo del mundo: Kazuyoshi Miura rompe una larga sequía y anota a los 59 años de edad

    JBL Quantum 950 y QuantumENGINE: el ecosistema que personaliza el audio espacial en los videojuegos
    Tecnología

    JBL Quantum 950 y QuantumENGINE: el ecosistema que personaliza el audio espacial en los videojuegos

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad
    Cultura y entretención

    Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly

    ¿Adiós a la mejor época de las series? El debate que agita el streaming

    Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de querer “apropiarse” de Cuba y compara su política con el nazismo
    Mundo

    Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de querer “apropiarse” de Cuba y compara su política con el nazismo

    Policía alemana abate a presunto autor del atropello masivo en marcha del Orgullo en Berlín

    Brasil llama a consulta a su embajador en Argentina tras insultos de Milei contra Lula

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico
    Paula

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?