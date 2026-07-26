Brasil llama a consulta a su embajador en Argentina tras insultos de Milei contra Lula

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el lanzamiento de la campaña de Flavio Bolsonaro en São Paulo. Foto: @BolsonaroSP en X.

El Gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, luego de los insultos pronunciados por el presidente Javier Milei contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la convención del Partido Liberal, donde respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, para las elecciones de octubre.

La medida fue adoptada por el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, y comunicada a la representación diplomática en Buenos Aires. Según fuentes citadas por medios argentinos, Bitelli regresará temporalmente a Brasilia.

La decisión profundiza las tensiones entre ambos gobiernos. Brasil es el principal socio comercial de Argentina, aunque la relación bilateral se ha mantenido distante desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Durante un discurso de aproximadamente 25 minutos, Milei se refirió a Lula como “el zurdo”, “el ladrón” y “el presidiario”. Además, sostuvo que Brasil enfrenta un “Riesgo Lula” y afirmó que el país se dirige hacia una crisis de deuda por la falta de un ajuste fiscal.

🇦🇷 Hoy empuñé las tijeras junto al presidente @JMilei en el Pacaembu. No fue solo un gesto, fue un compromiso.



Argentina demostró que es posible recortar el gasto excesivo del Estado, terminar con los privilegios y devolverle la libertad económica a su pueblo.



El "tesouraço" es… pic.twitter.com/v6B3zVe2Ms — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 25, 2026

El presidente argentino también cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien había impedido que visitara a Jair Bolsonaro durante su permanencia en Brasil. Milei calificó al magistrado como “la basura calva” y describió al exmandatario como un “amigo injustamente encarcelado”.

Jair Bolsonaro se encuentra bajo prisión domiciliaria y fue condenado a más de 27 años de cárcel por encabezar un intento de golpe de Estado destinado a impedir la asunción de Lula.

Brasil acusa una injerencia electoral

En el entorno del Gobierno brasileño interpretaron la participación de Milei en la campaña como una intervención en los asuntos internos del país. Las críticas se intensificaron debido a que los ataques contra Lula y De Moraes fueron pronunciados en territorio brasileño.

El presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, calificó de “inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos”.

El ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães, también cuestionó a Milei y señaló que esperaba que utilizara su paso por Brasil para “aprender que gobernar es cuidar a las personas, y no desmontar los derechos”.

La intervención del mandatario argentino también fue repudiada por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, tras los ataques dirigidos contra Alexandre de Moraes.

Brasil llama a consulta a su embajador en Argentina tras insultos de Milei contra Lula. Imagen referencial. Anderson Coelho

Esta fue la tercera visita de Milei a Brasil desde que asumió la Presidencia y, nuevamente, no incluyó reuniones con el Gobierno de Lula. Su agenda estuvo concentrada en dirigentes vinculados al bolsonarismo.

Antes de participar en la convención, fue recibido por el gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, quien le entregó la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la principal distinción regional.

Milei viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el cónsul general en São Paulo, Luis María Kreckler.