Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

1. Free Hiker SL, de adidas

Hace tiempo que las zapatillas de trekking dejaron de usarse solo para salir de excursión. La Free Hiker SL, de adidas, es un buen ejemplo de ese cambio. Pensada para quienes alternan entre la ciudad y la naturaleza, combina el rendimiento técnico del hiking con una estética contemporánea que también funciona en el día a día. La idea es que pueda acompañar desde una caminata por el barrio hasta una escapada de fin de semana, sin perder comodidad ni estilo.

Entre sus principales características destacan una mediasuela Dreamstrike, que ofrece una pisada más cómoda y amortiguada; una membrana impermeable GORE-TEX, que ayuda a mantener los pies secos frente a distintas condiciones climáticas; y una suela Continental™, diseñada para entregar un buen agarre tanto en el asfalto como en terrenos irregulares. Una combinación que resume bien el espíritu del gorpcore: prendas y accesorios funcionales que se adaptan con facilidad tanto a la vida urbana como a las escapadas al aire libre.

En tiendas adidas y adidas.cl

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2. Prendas con personalidad

Hace algunos años, dos amigas de La Serena decidieron crear la ropa que no encontraban: prendas cómodas, femeninas y de buena calidad. Así nació La Cierva, una marca chilena que confecciona cortavientos, polerones de franela de algodón y micropolar. Todas sus prendas se elaboran en su propio taller, donde seleccionan cuidadosamente las telas y ponen atención a cada detalle del proceso.

Uno de sus sellos son las combinaciones de color, que mezclan tonos tierra con otros más vibrantes para dar personalidad a prendas pensadas para el uso diario. Esa versatilidad permite llevarlas más allá de una salida al aire libre e incorporarlas a looks urbanos, combinándolas con jeans, pantalones amplios o incluso faldas, tal como propone esta tendencia.

En lacierva.cl y en Instagram @la.cierva

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3. Con sello chileno

El gorpcore suele asociarse a prendas técnicas en colores neutros, pero también hay espacio para propuestas con más personalidad. Es el caso de La Otra Romi, una marca chilena que reinterpreta esta tendencia con ilustraciones inspiradas en la flora y fauna nativa. En su colección destacan el cortaviento Astromelias y el polar Chilco, dos prendas que unen funcionalidad y diseño, pensadas para usar tanto en una caminata al aire libre como en la ciudad.

El cortaviento está confeccionado con tela impermeable y de secado rápido, además de incorporar gorro y bolsillos, mientras que el polar apuesta por una capa extra de abrigo sin renunciar a la comodidad. Una alternativa para quienes quieren sumarse al espíritu outdoor, pero sin dejar de lado el diseño y la identidad local.

En laotraromi.cl y en Instagram @laotraromi

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4. Más que accesorios

Los accesorios también pueden transformar un look. Esa es la apuesta de Decline Follow The Sun, una marca chilena que fabrica sus productos en Salamanca, Región de Coquimbo, y que ha convertido sus cuellos con chiporro y gorros de lana en algunos de sus artículos más reconocidos.

Los cuellos combinan un exterior de algodón con un interior de chiporro, pensado para entregar mayor abrigo durante el invierno, mientras que los gorros apuestan por colores que van desde los neutros hasta tonos más vibrantes. Juntos funcionan como el complemento perfecto para sumar una capa extra de abrigo y darle un aire outdoor a un look urbano, ya sea con un cortaviento, un polar o incluso un abrigo de paño.

En declinefollowthesun.cl y en Instagram @decline_chile