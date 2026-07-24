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    Chile anuncia acuerdo comercial con Filipinas y amplía su red en Asia

    Chile obtendrá tratamiento arancelario preferencial en 10.467 líneas arancelarias para exportar a Filipinas, lo que equivale a cerca del 90% del valor de las exportaciones actuales del país a ese mercado

    David NogalesPor 
    David Nogales
    La ministra filipina Cristina Roque y el canciller Francisco Pérez Mackenna.

    Justo un día después de los aranceles de Estados Unidos, el gobierno anunció hoy viernes que Chile y Filipinas concluyeron las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), tratado que se convertirá en el número 37 de la red comercial chilena y que busca profundizar la inserción del país en el Sudeste Asiático.

    El anuncio se realizó durante un viaje del canciller Francisco Pérez Mackenna a Filipinas, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, luego de más de un año de tratativas.

    Con este acuerdo, Filipinas se suma a la lista de países del Sudeste Asiático con los que Chile mantiene tratados comerciales vigentes: Tailandia, Singapur, Vietnam, Brunéi, Malasia e Indonesia.

    En materia de acceso a mercados, Chile obtendrá tratamiento arancelario preferencial en 10.467 líneas arancelarias para exportar a Filipinas, lo que equivale a cerca del 90% del valor de las exportaciones actuales del país a ese mercado.

    Ministra de Comercio de Filipinas, Cristina Roque y el canciller Pérez Mackenna. en Manila.

    Filipinas, por su parte, contará con preferencias en 8.632 líneas arancelarias para ingresar a Chile, que cubren el 99% del valor de las importaciones chilenas desde ese mercado.

    Durante su visita, Pérez Mackenna se reunió con la ministra de Comercio de Filipinas, Cristina Roque, y con la ministra de Relaciones Exteriores, Theresa Lázaro, con quienes cerró formalmente la negociación.

    El canciller señaló que el acuerdo “contribuirá a la profundización de la relación económico comercial con el Sudeste Asiático” y agregó que responde “a un paso más en la estrategia de diversificación de la canasta exportadora y de los destinos de los productos chilenos”. Según Pérez Mackenna, Filipinas “es un relevante importador de productos agrícolas y alimentarios, sectores en los que la oferta exportadora chilena tiene gran potencial de crecimiento”.

    La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, afirmó que, una vez firmado el CEPA, Chile “se convertirá en el primer país latinoamericano en tener un acuerdo comercial con Filipinas”, lo que, a su juicio, refleja el interés de ambos países por promover una mayor integración entre Asia y América Latina.

    De acuerdo con la Cancillería, Filipinas es una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático, con más de 110 millones de habitantes, una población joven y un mercado que, según la cartera, crece a tasas superiores al 4% anual.

    El organismo señala además que Filipinas es el sexto mayor importador de productos chilenos dentro del ASEAN, detrás de Singapur, Vietnam, Tailandia, Malasia e Indonesia, y que su pertenencia al ASEAN y al RCEP (Asociación Económica Integral Regional) la posiciona como una plataforma adicional hacia el Sudeste Asiático y como un aporte a la inserción de Chile en las cadenas regionales de valor.

    El acuerdo también establece un marco de reglas para el comercio de servicios y las inversiones entre ambos países. Según la Cancillería, este marco otorga certeza jurídica a prestadores de servicios e inversionistas y mejora las condiciones de acceso para las empresas chilenas

    Más sobre:Comercio exteriorFilipinas

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