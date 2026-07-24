Chile anuncia acuerdo comercial con Filipinas y amplía su red en Asia

Justo un día después de los aranceles de Estados Unidos, el gobierno anunció hoy viernes que Chile y Filipinas concluyeron las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), tratado que se convertirá en el número 37 de la red comercial chilena y que busca profundizar la inserción del país en el Sudeste Asiático.

El anuncio se realizó durante un viaje del canciller Francisco Pérez Mackenna a Filipinas, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, luego de más de un año de tratativas.

Con este acuerdo, Filipinas se suma a la lista de países del Sudeste Asiático con los que Chile mantiene tratados comerciales vigentes: Tailandia, Singapur, Vietnam, Brunéi, Malasia e Indonesia.

En materia de acceso a mercados, Chile obtendrá tratamiento arancelario preferencial en 10.467 líneas arancelarias para exportar a Filipinas, lo que equivale a cerca del 90% del valor de las exportaciones actuales del país a ese mercado .

Ministra de Comercio de Filipinas, Cristina Roque y el canciller Pérez Mackenna. en Manila.

Filipinas, por su parte, contará con preferencias en 8.632 líneas arancelarias para ingresar a Chile, que cubren el 99% del valor de las importaciones chilenas desde ese mercado.

Durante su visita, Pérez Mackenna se reunió con la ministra de Comercio de Filipinas, Cristina Roque, y con la ministra de Relaciones Exteriores, Theresa Lázaro, con quienes cerró formalmente la negociación.

El canciller señaló que el acuerdo “contribuirá a la profundización de la relación económico comercial con el Sudeste Asiático” y agregó que responde “a un paso más en la estrategia de diversificación de la canasta exportadora y de los destinos de los productos chilenos”. Según Pérez Mackenna, Filipinas “es un relevante importador de productos agrícolas y alimentarios, sectores en los que la oferta exportadora chilena tiene gran potencial de crecimiento”.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, afirmó que, una vez firmado el CEPA, Chile “ se convertirá en el primer país latinoamericano en tener un acuerdo comercial con Filipinas ”, lo que, a su juicio, refleja el interés de ambos países por promover una mayor integración entre Asia y América Latina.

De acuerdo con la Cancillería, Filipinas es una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático, con más de 110 millones de habitantes, una población joven y un mercado que, según la cartera, crece a tasas superiores al 4% anual.

El organismo señala además que Filipinas es el sexto mayor importador de productos chilenos dentro del ASEAN, detrás de Singapur, Vietnam, Tailandia, Malasia e Indonesia, y que su pertenencia al ASEAN y al RCEP (Asociación Económica Integral Regional) la posiciona como una plataforma adicional hacia el Sudeste Asiático y como un aporte a la inserción de Chile en las cadenas regionales de valor.

El acuerdo también establece un marco de reglas para el comercio de servicios y las inversiones entre ambos países. Según la Cancillería, este marco otorga certeza jurídica a prestadores de servicios e inversionistas y mejora las condiciones de acceso para las empresas chilenas