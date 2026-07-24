Guido Girardi: “El Frente Amplio lo que yo he visto es que requieren lamentablemente la certificación del Partido Comunista”

El expresidente del PPD, Guido Girardi, enfatizó en diálogo con Desde la Redacción de La Tercera que el Socialismo Democrático deberá repensar su funcionamiento en un mundo marcado por el avance de la inteligencia artificial y los conflictos geopolíticos.

“ Tiene que alejarse del socialismo que quiere quedarse anclado en el siglo XX . Por lo tanto, por eso que yo he defendido que en un escenario de catástrofe complejo, de tormenta perfecta que había en la humanidad, yo pienso que el proyecto progresista tiene que ser un proyecto colaborativo, propositivo”, explicó el también vicepresidente de la fundación Encuentros del Futuro.

A lo que añadió: “Y nosotros no podemos ir a un proceso con un portazo por delante, sino con una propuesta por delante, pensando en el interés del país, pensando en el interés de Chile, pensando en este escenario complejo capturado por la inteligencia artificial, en este conflicto geopolítico donde va a ser muy difícil navegar”.

En este contexto, el exdiputado considera que otros sectores de la izquierda de nuestro país como el Partido Comunista y el Frente Amplio no están con una postura que busque adaptarse a estos cambios.

“Yo creo que es muy difícil que el Partido Comunista entre en esto, porque el Partido Comunista tiene una lógica ideológica que es implacable, que va a transitar independientemente de los cambios en la sociedad”, señaló sobre su visión sobre el PC en esta materia.

“ El Frente Amplio, por lo menos, lo que yo he visto es que, en el fondo, requieren lamentablemente, aparentemente, la certificación del Partido Comunista ”, aseveró en tanto respecto al FA.

Girardi considera necesario que tanto la oposición como el gobierno finalmente se instalen en una lógica de construir puentes de diálogo.

“Hoy día estamos avanzando ciertas cosas que son necesarias, porque yo sí creo que hay condiciones necesarias para el crecimiento, que es la estabilidad fiscal, que es generar ciertas garantías de inversión, ciertas garantías tributarias de invariabilidad. Pero tal vez ponerse de acuerdo en cuáles son, pero eso no basta, es una condición necesaria. Yo creo que el proyecto progresista deberá colaborar en plantear dónde está el proyecto país”, señaló al respecto.

Visión a futuro y rol del PPD en la megarreforma

Así las cosas, Girardi espera que el Partido Por la Democracia (PPD) busque tomar el rol de ser el partido del futuro.

“Anticipar esto, pero eso es construir puentes, es construir diálogos, es reconstruir la sociedad. Solo no vamos a poder, pero nosotros deberíamos marcar ese camino y ojalá que el Partido Socialista también fuera en ese camino, pero también ojalá la centroderecha fuera en ese camino y ojalá todo el país”, enfatizó.

También remarca la importancia de construir una visión conjunta de país hacia el año 2050.

“Si tú pones meta al 2050. Quiero tener dos millones de mega de energía solar y eólica el 2050, porque eso puede ser. Desalar agua, traer datacenter. A los datacenter vienen a consumir el hidrógeno verde que vamos a producir, pero también podemos hacer lo mismo, le podemos pedir a los datacenter que le den 10% de la capacidad de cómputo igual que los centros astronómicos para Chile ¿te das cuenta? Pero eso requiere modernización del Estado, requiere acuerdos, requiere transversalidad, y yo creo que es una responsabilidad del conjunto”, explicó.

Finalmente, también valoró la búsqueda de diálogo de su partido en la megarreforma, que está a punto de ser despachada desde el Congreso Nacional.

“Yo creo que el papelón de la megarreforma fue un papelón sintomático (...) Yo valoré que el PPD intentara un diálogo, me parece . Lo que creo que la manera en que se hizo fue una manera compleja, porque los senadores no se comunicaron con su partido”, señaló al respecto.

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