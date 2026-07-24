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    Política

    Ministro García Ruminot justifica salida del subsecretario de Hacienda tras test positivo de drogas: “Frente a la duda es mejor hacernos cargo”

    El ahora exsubsecretario Rodríguez aseguró que el resultado "es un error" y que se realizará nuevos exámenes en otros laboratorios para comprobar su hipótesis.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El jueves en la noche, el gobierno informó que el Presidente José Antonio Kast había removido de su cargo al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de dar positivo a un test de drogas efectuado en junio.

    Rodríguez emitió una declaración pública, donde aseguró que el resultado del examen “no refleja” su realidad. “No consumo drogas, y tengo la plena convicción de que ese segundo resultado es un error”, sostuvo, exponiendo que en abril se sometió al mismo test y su resultado salió negativo.

    El exsubsecretario anunció que se realizará nuevos exámenes en otros laboratorios para comprobar su hipótesis.

    En ese escenario, esta mañana el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, justificó la salida de Rodríguez y aseguró que se cumplió el estándar establecido por el Presidente José Antonio Kast.

    “Me ha tocado trabajar muy de cerca con el exsubsecretario de Hacienda, me parece que es un profesional muy calificado y lamento mucho la situación que está viviendo“, sostuvo en diálogo con radio Duna.

    No obstante, planteó que “el gobierno naturalmente en esto estableció un estándar, y ese estándar es que cuando alguien está con una situación como esa, en que un resultado de un examen de pelo, para determinar si hemos consumido alguna droga durante el último tiempo es positivo, esa persona tiene que dejar el gobierno”.

    “Ese ha sido el estándar que se definió por parte del Presidente de la República desde antes incluso de que asumiéramos”, aseveró.

    Respecto a los resultados, el ministro planteó que equipos expertos han señalado que el test de pelo efectuado a las autoridades es “muy válido”.

    “Científicamente se señala de que es el examen que determina si la persona ha consumido en los últimos meses o no. Pero claro, el exsubsecretario tiene esta situación de que en abril no dio positivo, ahora sí da positivo, y por lo tanto, frente a la duda, es mejor hacernos cargo del estándar que hemos fijado y, por lo tanto alejarlo del cargo“, sostuvo.

    Si bien García señaló que no ha conversado con Rodríguez tras el episodio, aseguró que la exautoridad “con entera convicción y con mucha seguridad, señala estar muy sorprendido y, por lo tanto, tiene muchas dudas de que el examen corresponda a la situación que a él le ha tocado vivir en los últimos meses”.

    “Él señala categóricamente que no es consumidor, que nunca ha estado relacionado o vinculado con el mundo de las drogas y, por lo tanto, está también en su legítimo derecho de poder hacer los exámenes y hacer las acciones correspondientes para demostrar que su versión es la verdadera”, indicó.

    En definitiva, el ministro dijo esperar que los nuevos resultados que se realice Rodríguez “finalmente sean negativos, que demuestren de que no ha consumido”.

    De momento, se estableció que Tomás Bunster Bustamante, quien hasta anoche ejercía como coordinador de Regulación Económica y jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda, asuma la Subsecretaría de Hacienda en calidad de subrogante mientras el Ejecutivo define a un reemplazante definitivo.

    Más sobre:José García RuminotTest de drogasJuan Pablo RodríguezSubsecretario de HaciendaHaciendaSubsecretaríaDrogas

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