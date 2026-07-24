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    Primer ministro británico establece nueva sede gubernamental en Manchester como signo de su declarado afán descentralizador

    Andy Burnham anunció que en la ciudad del norte de Inglaterra constituirá “la nueva sala de crisis del Gobierno”. Desde allí, este mismo viernes presidirá la primera reunión del ahora reactivado Consejo Económico Nacional.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham. Foto: Europa Press/Contacto/Stephen Chung.

    El nuevo primer ministro de Reino Unido y exalcalde de Manchester, Andy Burnham, anunció que constituirá en dicha ciudad del norte de Inglaterra “la nueva sala de crisis del gobierno” y allí presidirá este mismo viernes una reunión con ministros de alto rango y alcaldes regionales para estudiar la descentralización de poderes.

    “Durante 40 años, el poder y los recursos se han concentrado en el gobierno central, y demasiadas comunidades se han sentido olvidadas, sin la atención ni la inversión que merecen”, dijo Burnham en un comunicado.

    Es este además asegura que “el Número 10 Norte (nombre de la nueva sede del Ejecutivo inspirada en la residencia oficial en Londres) cambiará esta situación, otorgando mayor poder a cada código postal del país”.

    De esta forma, Heron House, ubicada en el centro de Manchester, “será la sala de crisis para mejorar Gran Bretaña: el lugar que utilizaremos para transferir el poder de Westminster a la ciudadanía a nivel local, para que puedan transformar la situación”.

    “Se acabaron los tiempos en que Whitehall se resistía a la descentralización, definitivamente”, argumentó Burnham.

    En el mismo texto, enviado por el gobierno británico, se apunta a que el primer ministro trabajará desde el 10 Norte “cada semana, de modo que las decisiones sobre el futuro económico del país ya no se tomen exclusivamente en Westminster”.

    “Otros ministros también trabajarán regularmente desde el 10 Norte, lo que subraya la determinación de este Gobierno de hacer las cosas de manera diferente”, añade la nota oficial.

    Dicha labor comenzará este viernes, cuando Burnham presida en las citadas dependencias la primera reunión del ahora reactivado Consejo Económico Nacional.

    Allí “congregará a ministros de alto rango y alcaldes regionales para situar la descentralización en el centro de la misión del Gobierno de mejorar Gran Bretaña”, anota el comunicado.

    Más sobre:Reino UnidoPrimer ministroAndy BurnhamManchesterSede gubernamentalDescentralización10 NorteMundo

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