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    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirma nuevos sistemas de baja presión y los meteorólogos anticipan dos sistemas frontales con precipitaciones y viento en lo que queda de la semana.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán. Foto: ATON.

    Una imagen satelital que compartió la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que todavía no llegó el fin de la lluvia para el país: “Se observan otros sistemas de baja presión que aproximarán al territorio en los próximos días”, advirtieron en una publicación.

    En paralelo, los meteorólogos advierten que todavía llegarán un par de sistemas frontales para lo que queda de la semana.

    Además, no descartan que la próxima semana continúen las precipitaciones: esto, porque estarían dándose todas las condiciones para la llegada de nuevos sistemas frontales a la zona central.

    Y es que, según Meteochile, un sistema de alta presión está “favoreciendo el desplazamiento de estas bajas presiones hacia la zona central de Chile”.

    Las regiones afectadas por los próximos dos sistemas frontales

    Según anticipó el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, este jueves 23 comienzan los efectos de un nuevo sistema frontal que afectarán a distintos sectores del centro-sur del país.

    En particular, no solo se espera lluvia (de menor intensidad esta vez), sino vientos fuertes, con rachas hasta los 80 km/h.

    Según el pronóstico, la Región Metropolitana y algunos sectores Valparaíso tendrán chubascos durante la tarde y noche del jueves.

    Algo más de intensidad se sentirá en O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, pues la lluvia estaría acompañada de viento entre 25 y 40 km/h y 40 y 60 km/h, según el sector.

    En Aysén, el viento podría alcanzar ráfagas de viento de 100 km/h en Melinka. Mientras que Magallanes tendría algo más de calma.

    Quedan dos sistemas frontales más para el resto de la semana: cómo serán y a qué regiones afectarán. Foto: ATON.

    El segundo sistema frontal llegaría el sábado 25.

    Aunque los datos de Meteochile todavía no muestran probabilidad de precipitaciones, Sepúlveda aseguró que “se comienza a perfilar un nuevo pulso de precipitaciones” para ese día, con mayor probabilidad de concentrarse en precordillera y cordillera “por ahora”.

    Sin embargo, sí habría precipitaciones entre las regiones del Biobío y Los Ríos. El domingo 26, se desplazaría hacia el sur, y entre la tarde-noche del domingo y el lunes, alcanzarían a la RM.

    Según Laura Batista, meteoróloga de Meteored, este último sistema frontal de la semana estaría acompañado de un río atmosférico categoría 3 que dejará un nuevo pulso de lluvias, “esta vez más concentrado entre Biobío y Ñuble”.

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