Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo. Foto: Carlos Acuna/Aton Chile

El avance de un frente frío volverá a dejar condiciones meteorológicas adversas en el sur y centro-sur del país.

Esta vez, el fenómeno estará marcado por intensas rachas de viento que podrían alcanzar entre 90 y 100 km/h en algunos sectores durante este jueves 23 de julio .

Debido a este escenario, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una Alerta y un Aviso Meteorológico por viento asociado al sistema frontal, los que abarcan ocho regiones del país.

Según explicó la DMC, la condición sinóptica corresponde al paso de un frente frío, cuyos efectos se extenderán desde la madrugada hasta la tarde del jueves 23 de julio .

Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo. Foto: Carlos Acuna/Aton Chile CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Dónde se esperan los vientos más intensos

La Alerta Meteorológica es por viento moderado a fuerte que afectará a sectores de las regiones de Los Lagos y Aysén.

En la Región de Los Lagos se pronostican vientos de 60 a 80 km/h, con rachas de hasta 90 km/h en el litoral y la cordillera de la costa.

En Chiloé, en tanto, las corrientes de aire alcanzarían entre 40 y 60 km/h, también con ráfagas de hasta 90 km/h.

La situación más intensa se espera en el sector Insular Norte de Aysén, donde se estiman vientos de 60 a 80 km/h y rachas que podrían llegar a los 100 km/h .

Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo. Foto: DMC

Las regiones bajo aviso por viento

Además, la DMC mantiene un Aviso Meteorológico de viento normal a moderado para siete regiones del centro-sur y sur del país.

En los sectores cordilleranos de la Región de O’Higgins se esperan vientos de 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

En las cordilleras de Maule, Ñuble y Biobío, los vientos oscilarían entre 25 y 40 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 70 km/h .

En La Araucanía se pronostican vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h en el litoral, la cordillera de la costa y el valle.

Por su parte, en Los Ríos las velocidades también alcanzarían entre 40 y 60 km/h, aunque las ráfagas podrían llegar a 80 km/h tanto en el litoral como en la cordillera de la costa, mientras que en el valle se estiman hasta 70 km/h.

Finalmente, en el litoral interior de la Región de Los Lagos se esperan vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h .

Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo. Foto: DMC

La Dirección Meteorológica recomendó mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones del tiempo, ya que el viento fuerte puede provocar riesgos, especialmente en sectores expuestos y durante actividades al aire libre.