Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

Este jueves llegará “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados. Foto: ATON.

Durante la noche del miércoles 22, llegaría un nuevo sistema frontal que algunos meteorólogos han catalogado como “el más fuerte de la semana” . Y es que sus efectos se sentirán en gran parte del país desde la madrugada del jueves 23, según el pronóstico.

Aunque el mismo miércoles no habrá lluvia en la Región Metropolitana, se trataría de una pausa breve, pues las precipitaciones retornarían el jueves, producto del frente que afectará desde el sur hasta el centro-norte de Chile.

La meteoróloga de Meteored, Viviana Urbina, advirtió en la plataforma que este frente “debe ser uno de los más potentes de la semana, tanto por sus vientos como por la intensidad y extensión de sus lluvias y nevadas”.

Este jueves llegará “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados. Foto: ATON.

Qué regiones sentirán el temporal de esta semana, según el tiempo

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), estas son las regiones que tendrán inestabilidad atmosférica el próximo jueves 23, a causa del sistema frontal:

Región de Valparaíso: chubascos aislados en La Ligua, Papudo, Zapallar, San Felipe, Los Andes, La Calera, Quillota, Viña del Mar, Valparaíso, Villa Alemana, Quilpué, Casablanca, Algarrobo, San Antonio, Cartagena, San Antonio interior.

Región Metropolitana: chubascos y chubascos aislados en Colina, Santiago centro, Santiago norte, Santiago oriente, Santiago sur, Santiago poniente, Curacaví, Melipilla, San José de Maipo (con algo más de intensidad que el resto de la RM).

Región de O’Higgins: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en Pichilemu, Rancagua, Rengo, San Fernando y Santa Cruz.

Región del Maule: chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en Curicó, Molina, Constitución, Talca, Linares, Cauquenes y Parral.

Región de Ñuble: lluvia y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en Cobquecura, San Carlos y Chillán.

Región del Biobío: lluvia y chubascos con viento entre 25 y 40 km/h en Concepción, Talcahuano, Lota, Lebu y Los Ángeles.

Este jueves llegará “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados. Foto: ATON.

Región de La Araucanía: lluvia con viento entre 40 y 60 km/h, con ráfagas de viento de hasta 70 km/h en Angol, Temuco, Puerto Saavedra, Villarrica y Pucón.

Región de Los Ríos: lluvia y viento entre 40 y 60 km/h, con posibles ráfagas de viento de hasta 70 km/h en Panguipulli, Valdivia, Río Bueno, La Unión y Lago Ranco.

Región de Los Lagos: lluvia con viento entre 40 y 60 km/h, con ráfagas de viento de hasta 70 km/h en Osorno, Puerto Montt, Ancud, Castro y Quellón. En Futaleufú, Chaitén y Cochamó solo lluvia.

Región de Aysén: lluvia con viento entre 40 y 60 km/h, con ráfagas de viento de hasta 70 km/h en Melinka. En Lago Verde, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Coyhaique solo chubascos. En Balmaceda, nevadas, en Puerto Ingeniero Ibáñez, agua-nieve.