Se cierran las inscripciones: dos listas se enfrentarán para presidir la Cámara Chilena de la Construcción

A poco menos de un mes de las elecciones en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el gremio cerró este martes las inscripciones para postular a su liderazgo por los próximos dos años, hasta 2028. Dos listas ingresaron a la carrera para suceder a Alfredo Echavarría, que asumió en septiembre de 2024.

La primera inscripción, lista A, fue la de Fernando García Huidobro, fundador y presidente de la constructora Inarco. También es director de empresas como Unicon y Andes Solar. Anteriormente fue presidente de la Cámara Chileno Peruana de Comercio.

La lista A es integrada además por Carmen Paz Cruz como candidata a vicepresidenta gremial, Carlos Seguel Hintz como candidato a vicepresidente social y Félix Escudero como candidato a vicepresidente de gestión. La candidatura destaca que sus integrantes representan a “todas las áreas de trabajo del gremio: infraestructura, vivienda, y suministros”.

“Hoy se requiere una conducción que proyecte lo avanzado y que, al mismo tiempo, responda a las necesidades reales de nuestros socios. Somos empresarios activos y conocemos de primera fuente los desafíos que enfrenta nuestra industria, porque los vivimos todos los días. Queremos una Cámara cercana, representativa y capaz de contribuir al crecimiento y al desarrollo del país”, señaló Fernando García-Huidobro.

La segunda inscripción fue la de Raimundo Rencoret, lista B, socio fundador de Constructora Rencoret, que hoy es presidente del directorio de la Mutual de Seguridad, perteneciente al mismo gremio. Es socio de la CChC desde el año 1999, integrando el consejo regional de La Serena, asumiendo los cargos de presidente y primer vicepresidente.

A Rencoret lo acompañan Helen Martin Urrutia, como candidata a vicepresidenta gremial; Francisco Costabal González, como vicepresidente social; y Cristóbal Paúl Pérez, como vicepresidente de gestión.

Los más de 300 consejeros con derecho a voto del gremio dedidirán el próximo 20 de agosto entre ambas listas sobre quién liderará la CChC para el periodo 2026-2028.