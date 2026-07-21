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    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    A través de Reddit, la compañía confirmó una prueba pública para iOS y Android que elimina las cuestionadas tarjetas de contenido e incorpora una interfaz más fluida. Los controles en la pantalla de bloqueo para iPhone también están en camino.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    La experiencia de usuario en los ecosistemas de audio inteligente requiere precisión y fluidez constante. Sonos busca retomar ese estándar y por ello decidió abrir al público una prueba de su nueva interfaz de navegación.

    Tom Conrad, CEO de la compañía, utilizó Reddit para confirmar que la versión 87 de la aplicación móvil ya permite a los usuarios de iOS y Android activar voluntariamente una batería de mejoras.

    Lo nuevo de la app de Sonos

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados Tecnología / La Tercera

    El enfoque central de esta actualización es hacer que el uso diario sea un proceso mucho más familiar. Según Conrad, la ambición principal es que la aplicación de Sonos logre sentirse tan pulida como cualquier herramienta nativa del teléfono.

    Para materializar esto, los desarrolladores eliminaron de forma definitiva las impopulares tarjetas de contenido que caracterizaron el diseño reciente.

    En su lugar, el equipo implementó una navegación nativa mediante pestañas ubicadas en la parte inferior de la pantalla, dividiendo las secciones principales en Home, System y Search.

    Además, la interacción ahora respeta los gestos propios de cada sistema operativo, permitiendo a las personas retroceder entre vistas con un simple deslizamiento horizontal de derecha a izquierda.

    Organización y ajustes de volumen

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    La pestaña de Sistema también recibe nuevas herramientas de personalización. Los usuarios ahora tienen la libertad de ordenar sus equipos conectados según su preferencia e incluso fijar sus dispositivos favoritos en la parte superior para un acceso inmediato.

    Junto con esto, la empresa atendió un elemento vital para la comunidad de Sonos: el control de volumen. La nueva versión permite afinar el nivel de sonido utilizando íconos dedicados de suma y resta, sincronizar salas agrupadas con un solo toque y lograr una mayor precisión al deslizar el dedo cerca de los límites máximos y mínimos.

    Por el momento, varias de estas opciones de volumen están limitadas a iOS, pero la compañía aseguró que el ecosistema Android las recibirá muy pronto.

    También se implementaron múltiples arreglos enfocados en apartados como la vista “Now Playing”, las listas de reproducción y la interfaz nativa para iPad.

    El regreso de los controles en la pantalla de bloqueo

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    Una de las características más demandadas finalmente vuelve. Los controles en la pantalla de bloqueo aterrizarán en los dispositivos de Apple mediante la tecnología Live Activity.

    Esta función se encuentra actualmente en una fase beta privada y, una vez superada esta etapa, se liberará para todos los usuarios de iOS sin necesidad de que activen el modo de navegación mejorada, igualando así la experiencia que hoy tienen quienes usan Android.

    El lanzamiento definitivo de la nueva interfaz como una opción por defecto está proyectado para los próximos meses, un periodo que el equipo utilizará para recopilar y aplicar el feedback de la comunidad.

    Quienes deseen evaluar esta versión hoy mismo deben actualizar su aplicación a la versión 87, dirigirse al menú de ajustes representado por el ícono de engranaje y encender la opción “Enable Improved Navigation”. El sistema permite activar y desactivar la función mientras dure el periodo de prueba.

    Lee también:

    Más sobre:SonosAndroidiOSAudioTom Conradactualización app SonosEnable Improved NavigationTecnologíaLa TerceraSonido

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