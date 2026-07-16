Acaba de llegar a tiendas chilenas el nuevo Lenovo Legion Pro 7 Gen 10, un equipo con la promesa de rendimiento superior para jugadores exigentes.

La marca renueva su diseño y actualiza sus componentes al incluir procesadores AMD Ryzen 9 y tarjetas gráficas de la serie RTX 50 de Nvidia .

Es una máquina veloz y capaz de ejecutar cualquier título moderno y AAA con fluidez. El obstáculo principal de este modelo es su precio prohibitivo frente a una competencia que ofrece resultados similares por menos dinero.

Diseño

Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

A nivel visual, Lenovo aplica cambios evidentes respecto a la generación anterior. Los puertos de conexión abandonan la parte trasera y ahora se ubican en ambos costados . Esta decisión mejora la accesibilidad para conectar periféricos y deja la zona posterior exclusivamente para un sistema de enfriamiento rediseñado que incluye un contorno de luces RGB.

El chasis es mayoritariamente de plástico. En un computador de este nivel, que supera largamente la barrera de los tres mil dólares, esa elección de materiales resulta deficiente.

Solo la tapa superior ofrece un acabado de metal con el logotipo ubicado en el centro.

Pantalla y potencia

Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

La pantalla es uno de sus puntos más altos. El panel OLED de 16 pulgadas opera a 240Hz con una resolución de 1600p .

Entrega colores intensos y un contraste profundo, características precisas para videojuegos y creación de contenido multimedia.

El punto en contra es su acabado brillante, que refleja la luz ambiental y exige acomodar la iluminación de la habitación para evitar distracciones durante una partida.

Por dentro, el equipo esconde un hardware de tope de línea. La versión probada combina la tarjeta RTX 5080 con 32 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento .

En la práctica, el sistema logra tasas de refresco altas y sostiene los cuadros por segundo en juegos triple A con configuraciones al máximo. El enfriamiento por cámara de vapor hace su trabajo para mantener el calor a raya durante sesiones largas y permite empujar tanto el procesador como la tarjeta gráfica al mismo tiempo.

El inconveniente surge en la comparativa directa, ya que los números puros en las pruebas de rendimiento lo sitúan por debajo de opciones más económicas como otro peso pesado, el Asus ROG Strix Scar 16.

¿Vale la pena?

El Lenovo Legion Pro 7 Gen 10 cumple su objetivo de ser un computador poderoso y funcional. Su batería rinde más de siete horas en reproducción de video y su teclado resulta bastante cómodo, un mínimo para este rango de precio.

Es un equipo excelente si se evalúa de manera aislada. En el contexto actual del mercado, su elevado costo de entrada y la construcción plástica le restan atractivo frente a alternativas que entregan la misma potencia por un valor menor.