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    Paula

    Scones familiares

    Un clásico infaltable para la hora de la once, ideal para disfrutar recién salido del horno. Esta versión, sencilla y rápida de preparar, demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr un pan casero perfecto para compartir.

    Por 
    Paula Cocina

    Receta para 4 personas.

    Ingredientes:

    2 tazas de harina sin polvos

    2 cucharadas de margarina

    2 cucharaditas de polvos de hornear

    1⁄2 taza de leche

    1⁄2 taza de agua

    1/8 cucharadita de sal.

    Preparación:

    1. Encender el horno a fuego medio.

    2. Vaciar la harina sobre un mesón haciendo como un volcán. En el hueco, colocar polvos de hornear, sal y margarina. Mezclar la leche y el agua y agregar a lo anterior. Mezclar con las manos hasta formar una masa consistente.

    3. Uslerear la masa de 11⁄2 cm de espesor y cortar los scones con un cortador redondo de aprox. 31⁄2 cm de diámetro o con un vaso o copa pequeña. Colocar los pancitos sobre una lata de horno a una distancia de dos dedos entre uno y otro.

    4. Hornear durante 15 minutos y servir de inmediato.

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