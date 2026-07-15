Scones familiares
Un clásico infaltable para la hora de la once, ideal para disfrutar recién salido del horno. Esta versión, sencilla y rápida de preparar, demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr un pan casero perfecto para compartir.
Receta para 4 personas.
Ingredientes:
2 tazas de harina sin polvos
2 cucharadas de margarina
2 cucharaditas de polvos de hornear
1⁄2 taza de leche
1⁄2 taza de agua
1/8 cucharadita de sal.
Preparación:
1. Encender el horno a fuego medio.
2. Vaciar la harina sobre un mesón haciendo como un volcán. En el hueco, colocar polvos de hornear, sal y margarina. Mezclar la leche y el agua y agregar a lo anterior. Mezclar con las manos hasta formar una masa consistente.
3. Uslerear la masa de 11⁄2 cm de espesor y cortar los scones con un cortador redondo de aprox. 31⁄2 cm de diámetro o con un vaso o copa pequeña. Colocar los pancitos sobre una lata de horno a una distancia de dos dedos entre uno y otro.
4. Hornear durante 15 minutos y servir de inmediato.
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