Scones familiares

Receta para 4 personas.

Ingredientes:

2 tazas de harina sin polvos

2 cucharadas de margarina

2 cucharaditas de polvos de hornear

1⁄2 taza de leche

1⁄2 taza de agua

1/8 cucharadita de sal.

Preparación:

1. Encender el horno a fuego medio.

2. Vaciar la harina sobre un mesón haciendo como un volcán. En el hueco, colocar polvos de hornear, sal y margarina. Mezclar la leche y el agua y agregar a lo anterior. Mezclar con las manos hasta formar una masa consistente.

3. Uslerear la masa de 11⁄2 cm de espesor y cortar los scones con un cortador redondo de aprox. 31⁄2 cm de diámetro o con un vaso o copa pequeña. Colocar los pancitos sobre una lata de horno a una distancia de dos dedos entre uno y otro.

4. Hornear durante 15 minutos y servir de inmediato.