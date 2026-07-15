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    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    La estrella se une a Tony Gilroy –el cerebro de la serie Andor– en un filme sobre un prodigioso violonchelista que se adentra en Hollywood. Un proyecto en el que no era la primera opción del director y que lo obligó a someterse a una ardua preparación. Llegará a los cines este año y ya se perfila como una posible carta para los Oscar. Revisa aquí su primer adelanto e imágenes.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    Star Wars: The Mandalorian and Grogu y Avengers: Doomsday no son los únicos estrenos de Pedro Pascal para este 2026. La estrella también estará en la pantalla grande con una película más íntima y emotiva donde asume el rol central, Alex Serian, un violonchelista que regresa a Los Angeles y se adentra en el mundo de la composición de música para cine.

    Dirigida y escrita por Tony Gilroy –el cerebro de la serie Andor, quizás la mejor producción ligada a Star Wars de los últimos años–, Behemoth! se estrenará en las salas de Estados Unidos en diciembre y todo apunta a que integrará la programación de algunos de los principales festivales del segundo semestre. En tanto, en Chile su título será ¡Behemoth! Una vida. En piezas y llegará a la cartelera en fecha a confirmar.

    Searchlight Pictures

    El largometraje enfrentó al actor de raíces chilenas con el mayor desafío de su trayectoria: aprender a tocar violonchelo y lucir verosímil en la piel de un músico que posee un manejo soberbio de ese instrumento.

    “Es lo más difícil que he tenido que aprender a hacer. Estar en una arena de gladiadores o colgado de un arnés… Eso palidece en comparación con aprender a tocar el violonchelo y hacer que parezca convincente mientras interpretas a Tchaikovsky”, reconoció a Vanity Fair, medio donde Gilroy y Pascal brindaron sus primeras declaraciones sobre el filme.

    El cineasta admitió que en un principio tenía algunos prejuicios en torno al protagonista de The last of us. “Pensé que sería superficial o frívolo”, señaló, junto con recordar que el proyecto estuvo a punto de colapsar luego de que Oscar Isaac –uno de los grandes amigos de Pascal en la realidad– tuviera que dar un paso al costado, en agosto pasado.

    Justin Lubin

    Finalmente, tras mantener sus primeras conversaciones, constató que el actor de Narcos era “realmente muy inteligente en cuanto a cómo ser una estrella de cine y, sobre todo, está absolutamente dispuesto y ansioso por tener una conversación completamente honesta y sin restricciones”.

    La historia de Behemoth! sigue las vivencias de Alex mientras da sus primeros pasos en Hollywood. Su pasado y las circunstancias que lo impulsaron a volver a Los Angeles –tras décadas interpretando obras sinfónicas por todo el país– se explican mediante flashbacks que aparecen a medida que interpreta una composición diferente.

    Bajo esa estructura, la cinta desarrolla las relaciones con su padre y hermano (interpretados por Hank Azaria y Will Arnett, respectivamente), y con dos figuras femeninas: Nadia (Eva Victor), una violonchelista con la que Alex tiene un romance durante su etapa en Dallas, y Carol (Olivia Wilde), una exnovia que tiene cuentas pendientes con él.

    Searchlight Pictures

    “Había algo en esta historia con lo que conecté a nivel intelectual y emocional. (Alex) no es una estrella de rock. Ni siquiera busca la fama. Es simplemente alguien cuyo idioma materno es la música... Es una carta de amor a la música; es una carta de amor al cine. Trata sobre la familia; trata sobre el legado; trata sobre la sanación. Deseaba tener este tipo de experiencia como actor incluso antes de empezar a actuar. Y ahora llega mucho más tarde en mi vida y en mi carrera… Hubo una conexión instantánea”, detalló al medio estadounidense.

    Bajo la óptica de Gilroy, existen otros matices en la ficción respaldada por el estudio Searchlight Pictures. “Es Behemoth, pero con signo de exclamación. Tiene un toque mágico. Hay fantasía, hay farsa”, apuntó.

    El largometraje contará con una particularidad: suma la participación de los compositores Michael Abels, Emily Bear, Lukas Frank, Michael Giacchino, James Newton Howard, Henry Jackman, Nami Melumad, Brandon Roberts y Alan Silvestri. En total, nueve músicos que representan un mundo que, a juicio del director, se encuentra “en crisis”. “No puedo creer que nadie haya hecho una película sobre esto antes”, expresó.

    Justin Lubin

    También fue categórico al elogiar a su actor principal. “Pedro Pascal está siendo el protagonista por primera vez en toda su carrera. Es su aventura. Es su momento. Es hora de que el público vea lo acertados que fueron al apostar por él como estrella de cine”, sostuvo.

    Aunque queda un buen trecho para que la competencia tome cuerpo, algunos medios especializados ya pronostican que Pascal será nominado a Mejor actor a los Oscar. De avanzar en esa ruta, sería la primera candidatura de su trayectoria y otro hito clave en una carrera que parece no tener techo.

    Revisa a continuación el trailer de Behemoth! y más imágenes:

    Justin Lubin
    Searchlight Pictures
    Justin Lubin

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    Más sobre:CineBehemoth!Pedro PascalTony GilroyHank AzariaWill ArnettEva VictorOlivia WildeAndorStar Wars: The Mandalorian and GroguMichael GiacchinoJames Newton HowardHenry JackmanAlan Silvestri¡Behemoth! Una Vida. En PiezasSearchlight PicturesCine Culto

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