Argentina se apresta para afrontar las semifinales del Mundial. El rival es Inglaterra, aunque algunos no lo entendieron de la misma forma. Mientras la mayor parte de los fanáticos transandinos que viajaron hasta Atlanta para presenciar el choque entre las escuadras de Lionel Scaloni y Thomas Tuchel están enfocados en el encuentro, hubo otros que privilegiaron viejas rencillas que se arrastran desde sus intensas rivalidades en el ámbito interno.

Un cruce entre barristas de San Lorenzo y Huracán, dos rivales clásicos en la competencia transandina se toma, por estas horas, la atención. Las imágenes dan cuenta de duros intercambios de golpes.

En el lugar más inesperado: el violento cruce entre hinchas de Huracán y San Lorenzo en el banderazo de Argentina

En Argentina esperaban que el enfrentamiento se produjera. Según informa TyC Sports, hace días venían detectándose amenazas cruzadas en las redes sociales. Había un antecedente: también se habían enfrentado en Rusia, en el marco del Mundial de 2018.

“La Butteler, como contó hace tres semanas TyC Sports, es la barra más numerosa en el Mundial con un grupo de 24 integrantes. Entre ellos están presentes algunos que protagonizaron aquella batalla en Rusia como Pablo Acosta y Darío Gómez. Y después muchos hombres de la primera línea cómo Michel Gabriele, Cristian tobio, Sebastián Farré y Federico Scordamaglia. Y no solo se mostraron en la calle sino fundamentalmente en los estadios", sostiene el medio.

🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Las barras bravas de #SanLorenzo y #Huracán, uno de los principales clásico del fútbol argentino, se enfrentaron en las últimas horas en Atlanta, Estados Unidos, en la previa del #Argentina 🆚 #Inglaterta pic.twitter.com/aS44nBNVzW — Histoporte (@histoporte_) July 15, 2026

“La barra de Huracán, entre los que se cuenta gente de la Plaza José C. Paz como familiares del líder Cone De Respinis, que no pudo viajar por estar con prisión domiciliaria, más el grupo de Pagola con Sebastián Perone al mando y líderes de siempre de la barra como el Bocón Emiliano y el Animal, venían desafiando por redes. Afortunadamente nada había pasado hasta ahora porque tenían lugares diferentes con muchos kilómetros de distancia en cuestión de alojamiento y en las canchas, conociendo la tirria existente, se les habían otorgado entradas en sectores diferentes. Este último no es un dato menor porque La Butteler consiguió mejores ubicaciones que la Jose C. Paz“, detalla, en el caso de los fanáticos del Globo.

Un pacto que se rompe

Los incidentes rompen un pacto no escrito: no generar incidentes en suelo norteamericano, considerando la presencia de fanáticos de múltiples equipos de todo el espectro del balompié argentino. De hecho, varios estuvieron presentes en el banderazo y respetaron el acuerdo, que también apuntaba a no meterse en líos con las especialmente rígidas autoridades locales.

Después de un complejo momento en que, además de golpes, volaron sillas y mesas de un bar cercano, hubo quienes dieron cuenta a la policía. El FBI y las autoridades argentinas que viajaron especialmente para mantener a raya a los violentos, trabajan en la identificación de los individuos. El gobierno transandino advirtió que quienes sean responsabilizados recibirán derecho de admisión a perpetuidad en los estadios de su país.