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    Sodimac anuncia cierre de tienda en Mallplaza Los Dominicos: será reemplazado por Pricesmart

    La tienda de mejoramiento del hogar perteneciente al Grupo Falabella, anunció que cerrará sus puertas a fines de mes. Esto, como parte de una estrategia para potenciar otras ubicaciones.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    PriceSmart arriba al Mallplaza Los Dominicos

    La cadena estadounidense especializada en compras por membresía, PriceSmart, anunció hace cerca de una semana cuál será su primera ubicación en Chile. El lugar seleccionado fue Mallplaza Los Dominicos, en un local de una superficie cercana a los 9 mil metros cuadrados cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2027.

    Dicha ubicación hoy suma más detalles, ya que será el espacio donde hoy hay una tienda Sodimac, que ya se encuentra de salida. La tienda de mejoramiento del hogar perteneciente al Grupo Falabella (al igual que Mallplaza), anunció que cerrará sus puertas a finales de mes, y se encuentra rematando sus productos. Esto, como parte de una estrategia para potenciar otras ubicaciones.

    “El 31 de julio de este año cerraremos la tienda Sodimac en Mallplaza Los Dominicos, que es una de las cuatro tiendas que teníamos en la comuna de Las Condes (tres locales Homecenter y un Constructor). Permanentemente evaluamos las ubicaciones y en este caso se definió potenciar otras tiendas aledañas que permiten entregar una mejor propuesta de valor a nuestros clientes“, declaró la compañía.

    Socimac adelantó que “a fin de año abriremos una nueva tienda en la zona de Chicureo, comuna de Colina, así que contamos con una presencia muy amplia y consolidada en la Región Metropolitana, donde seguiremos manteniendo 23 tiendas considerando este nuevo local”.

    “Este proceso lo llevamos adelante con el mayor cuidado de nuestros trabajadores. Queremos que todos quienes tengan buen desempeño y quieran seguir desarrollándose en Sodimac se queden con nosotros, por lo que la mayoría de los trabajadores serán reubicados”, añadió Sodimac.

    Por parte de Mallplaza, señalaron que “hoy buscamos seguir sorprendiendo a nuestros visitantes mediante la incorporación de operadores internacionales que aporten un valor exclusivo a nuestra oferta. Esto se alinea plenamente con nuestra estrategia de transformación, orientada a reconvertir los espacios para crear experiencias únicas que respondan directamente a las necesidades e intereses de las personas”, destacó Alfredo Camponovo, Gerente de División Chile en Mallplaza.

    PriceSmart

    En un comunicado, la empresa detalló que busca convertir al país en su mercado número 14, introduciendo el formato de “club de compras por membresía”, una categoría que, de acuerdo con el documento, “aún no está desarrollada localmente”.

    El modelo de negocios se basa en el pago de una membresía anual que permite acceder a productos “de alta calidad al precio más bajo posible”, sustentado en eficiencia operativa, economías de escala y negociación directa con proveedores.

    Su primera locación en Mallplaza Los Dominicos fue explicada por David Price, señalando que “además de contar con una sólida base demográfica y una excelente accesibilidad, ofrece un entorno comercial que conecta con los futuros socios que atenderemos en Chile, quienes valoran la calidad y el ahorro”.

    El formato estará orientado tanto a familias como a pequeños negocios: en los mercados donde opera, una parte relevante de sus socios corresponde a pymes, emprendedores, restaurantes y comercios que utilizan el club como proveedor mayorista.

    Más sobre:RetailSodimacHomecenterPricesmartMallplaza Los Dominicos

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