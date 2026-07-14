Ejecutivo despedido por investigación en El Teniente demanda indemnización de $1.142 millones a Codelco

“No es verdad que yo hubiese conocido que se entregó un informe incompleto a Sernageomin vinculado al estallido de roca en el año 2023 y tampoco es verdad que yo supiera que el sector Panel Invariante de la mina El Teniente operó sin aprobación entre 2022 y noviembre de 2024”, refuta el ex vicepresidente de operaciones de Codelco, Mauricio Barraza, en la demanda laboral presentada en abril contra la estatal.

A inicios de año, en febrero, Codelco informó el despido de tres altos ejecutivos: el entonces gerente general de El Teniente, Claudio Sougarret; el gerente de proyectos, Rodrigo Andrades y el vicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza.

Las desvinculaciones ocurrieron en el marco de una investigación que comenzó la estatal por el accidente del 31 de julio de 2025 en El Teniente y que dejó seis fallecidos. En ese proceso, la cuprífera alertó inconsistencias y ocultamiento de antecedentes técnicos, pero de un accidente anterior: un estallido de roca del 24 de julio de 2023. El que no dejó muertos y no generó la conmoción nacional que sí concitó la tragedia del año pasado.

“Yo al igual que todas las vicepresidencias y el presidente ejecutivo (en ese momento, Rubén Alvarado) no nos enteramos que el sector Panel Invariante operaba sin autorización. En efecto, tal como lo reconoció el propio presidente ejecutivo en declaraciones ante Fiscalía, todas las vicepresidencias supimos solamente que desde septiembre de 2022 debía regularizarse ese sector, ello por una fiscalización del Sernageomin de ese mes, pero entendíamos que la gerencia general y las áreas respectivas de la división El Teniente habían solicitado la autorización, y que ya se había autorizado”, detalla Barraza en la demanda, firmada por los abogados Rodolfo Caballero y Josemaría Caballero.

Codelco

El ex ejecutivo añade que “nunca antes del estallido de 2023 se nos informó por el gerente general de la división, Sr. Andrés Music, o por el gerente de recursos internos y desarrollo, don Felipe Hidalgo, -como era su obligación- que no se había regularizado dicha situación”.

El juicio de Barraza contra Codelco tendrá la primera audiencia preparatoria el 1 de febrero de 2027.

El informe oculto

La discusión gira en torno a la omisión de información de un informe enviado a Sernageomin el 18 de diciembre de 2023, cuya versión original, del 5 de diciembre, contenía antecedentes claves del sector “Panel Invariante” que finalmente no llegaron al organismo. “Panel Invariante” es el área de El Teniente que operó sin aprobación de Sernageomin entre abril de 2022 y noviembre de 2024, y habría sido una de las razones del accidente en 2023, según detalla el término de contrato de Barraza.

La carta de despido al ex vicepresidente de operaciones acusa que “en el proceso de investigación realizado por auditoría interna se pudo constatar que Ud. estuvo en conocimiento de que el sector Panel Invariante de la División El Teniente operó sin aprobación del Sernageomin entre abril de 2022 y noviembre de 2024 en contravención al artículo 22 del Reglamento de Seguridad Minera”.

Machali, 11 de julio 2025. Conmemoracion de los 54 años de la nacionalizacion del cobre en El Teniente de Codelco comuna de Machali Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

“Tal situación se pudo corroborar por cuanto el Sr. Felipe Hidalgo Pérez, quien desempeñó el cargo de gerente de recursos mineros y desarrollo de la división El Teniente, le envió un correo electrónico con fecha 14 de diciembre de 2023 en el que le indicó expresamente que “el informe que ingresaremos al Sernageomin es in (sic) informe con menor nivel de detalle que este y en no menciona (sic) el Panel Invariante dado procesos de permisos que tenemos en proceso en este sector””.

Barraza asegura que “tal como señalé a los auditores, nunca vi o conocí ese informe, pues jamás leí o vi. El correo que refiere la carta de 14 de diciembre de 2023 en que el Sr. Hidalgo, a la sazón gerente de recursos mineros y desarrollo de la división, efectivamente dice que se enviaría un informe con menos detalles excluyendo referencia al Panel Invariante, pero es un correo que supuestamente me fue enviado a las 20:18 horas, dentro de los miles que recibía diariamente y jamás lo leí”.

De hecho, sostiene que dentro de sus funciones no estaba la obligación ni la atribución de autorizar el informe. Tampoco es cierto, afirma, que su vicepresidencia estuviera encargada de relacionarse con Sernageomin y fiscalizar las relaciones de El Teniente con aquella institución.

“No existía razón alguna para que me enviaran dicho correo porque no era la persona que me relacionaba con Sernageomin”, se lee en la demanda.

Barraza acusa que el despido dañó su derecho a honra y su prestigio profesional, y se defiende aclarando que el sector Panel Invariante operó normalmente entre 2023 hasta enero de 2025 “sin que los hechos imputados tengan relación alguna con el estallido de rocas ocurrido el 31 de julio del año 2025″. Apunta que la decisión de Codelco de despedirlo “se trata de un simple pretexto para sanear su imagen ante la opinión pública por la responsabilidad en ese hecho posterior, del que yo no tengo responsabilidad alguna”.

Indemnización

El hasta febrero vicepresidente de operaciones alega que de los tres ejecutivos despedidos, él es el único que no tuvo derecho de indemnización, cuando la falta ejecutada, según él, fue de la misma gravedad. Por eso, la demanda laboral en curso de Barraza busca que la estatal pague las prestaciones laborales y previsionales correspondientes.

Por haber sido despedido de forma injustificada, indebida e improcedente, y sin aviso previo, exige el pago de $36.835.966, por concepto del último sueldo base percibido.

Como indemnizaciones convencionales, por término de sus servicios, pide la restitución de $127.787.220, que es un pago distinto y adicional de los años de servicio con tope hasta los 11 años: este valor llega a $485.630.596. Si bien Barraza estuvo en Codelco desde 1997, en junio de 2013 celebraron un nuevo contrato. El ejecutivo estuvo cerca de cumplir 30 años en la corporación.

Adicionalmente, solicita la reposición de otro monto vinculado al bono anual de gestión, el que se otorga, entre otros aspectos, cuando los excedentes de Codelco previos a impuestos y a la Ley Reservada del Cobre son mayores al 20% del capital y reservas, y que la utilidad comparable líquida de la estatal sea igual o superior al 8% del capital de reservas. El valor es de tres sueldos brutos mensuales, llegando a $110.507.898.

Exige también la indemnización de un incentivo de retención llamado “Mejor Futuro”, el que busca retener a los trabajadores y mejorar sus montos de jubilación, por $221.015.796, correspondiente a seis sueldos. Además de otros $160.266.699 por un descuento en materia de feriados.

En total, Mauricio Barraza exige una indemnización de $1.142 millones.