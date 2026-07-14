Hangar Rojo: la cinta chilena sobre la Escuela de Aviación como centro de detención clandestino fija su estreno
Tras su estreno mundial en Berlinale, el filme en blanco y negro es dirigido por Juan Pablo Sallato y protagonizada por Nicolás Zárate, Boris Quercia y Marcial Tagle. Lee aquí los detalles.
El próximo 1 de octubre llega a los cines Hangar Rojo, thriller político inspirado en hechos reales que sigue a un capitán de la Fuerza Aérea enfrentado a una orden imposible: transformar la Escuela de Aviación, donde entrena a jóvenes cadetes, en un centro de detención clandestino.
Dirigida por Juan Pablo Sallato y protagonizada por Nicolás Zárate, Boris Quercia y Marcial Tagle, la película se estrenó mundialmente en Berlinale Perspectives 2026 y llega a Chile tras un destacado recorrido internacional. La producción es una coproducción entre Chile, Argentina e Italia, realizada con la participación de Televisión Nacional de Chile (TVN) como coproductor.
Rodada en blanco y negro e inspirada en el libro Disparen a la bandada, de Fernando Villagrán, Hangar Rojo propone una experiencia de tensión psicológica y moral sobre el miedo, la obediencia y las consecuencias de una decisión imposible.
Tras su estreno mundial en Berlinale, la película continuó su recorrido por festivales como BAFICI, Málaga y Guadalajara. En Málaga obtuvo cuatro reconocimientos, incluyendo Premio del Público y Premio de la Crítica, mientras que en Guadalajara recibió cinco premios, entre ellos Mejor Película Iberoamericana, Mejor Dirección y Mejor Interpretación para Nicolás Zárate.
¿Cuál es la trama del filme?
Mientras una academia militar comienza a transformarse silenciosamente, el Capitán Jorge Silva (Nicolás Zarate) recibe una orden capaz de cambiarlo para siempre: convertir el lugar donde forma cadetes en un centro de detención clandestino.
Atrapado dentro de una estructura marcada por el miedo, la vigilancia y el silencio, deberá decidir hasta dónde está dispuesto a obedecer.
“Inspirada en hechos reales, Hangar Rojo es un thriller político sobre conciencia, poder y las consecuencias de una decisión imposible”, dice un comunicado.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.