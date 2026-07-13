“No me asusta morir”: los últimos años de Sam Neill entre la vuelta a Jurassic Park y sus memorias

Jurassic World: Dominio (2022) permitió la esperada reunión de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. En complemento con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, los héroes de la nueva etapa de la saga, la pandilla que protagonizó Jurassic Park (1993) finalmente pudo volver a compartir en la pantalla grande y trabajar juntos para lidiar con dinosaurios y un amenazante mundo.

Gracias a la camaradería cultivada junto a sus compañeros, Neill disfrutó el rodaje –pese a que se desarrolló durante la pandemia bajo estrictas medidas en Inglaterra– y estaba haciendo lo mismo durante la gira de promoción. Sin embargo, un repentino problema de salud lo obligó a viajar de Los Angeles a Sydney. Tras advertir una inflamación en los ganglios, se sometió a exámenes y fue diagnosticado con un linfoma angioinmunoblástico de células T en estadio 3, un tipo raro y agresivo de cáncer a la sangre.

John Wilson/Universal Pictures and Amblin Entertainment

El actor comunicó la noticia de manera pública un año después, en marzo de 2023, a través de una entrevista concedida a raíz del lanzamiento de Did I ever tell you this?, el libro en que se dedicó a relatar su trayectoria, sus experiencias en Hollywood y sus vivencias personales desde que llegó a Nueva Zelanda con siete años.

“No puedo negar que el último año ha tenido sus momentos oscuros, pero esos momentos oscuros resaltan la luz con mayor intensidad, y me han hecho sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente me alegra estar vivo”, declaró a The Guardian, explicando que, pese que escribir un libro nunca estuvo entre sus planes, ese proyecto le dio una “una razón para vivir” mientras recibía el tratamiento de rigor.

Tiempo después, reflexionaría en entrevista con el programa Australian Story (ABC News): “No me asusta morir en absoluto. Eso no me preocupa. Nunca me ha preocupado, desde el inicio. Pero sí me molestaría. Me molestaría, porque todavía hay cosas que quiero hacer (...) Morir sería muy irritante, pero no le tengo miedo”.

Este lunes, al informarse sobre su fallecimiento a los 78 años, su familia detalló que su muerte “fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam permaneció libre de cáncer”, recordando que en abril pasado se habían entregado alentadores actualizaciones sobre su estado de salud.

La publicación de sus memorias fue aparejada al desarrollo de otra dimensión: sus constantes publicaciones en redes sociales. A través de Instagram y TikTok, compartía momentos domésticos en sus dos viviendas, en particular en la finca orgánica emplazada en Central Otago (Nueva Zelanda). Relajado, mostraba con alegría la vendimia o su estrecha relación con sus mascotas, a las que llamaba con el nombre de las estrellas con las que había trabajado a lo largo de su carrera.

También ocupó sus redes para amplificar otro mensaje: su campaña para frenar la construcción de una mina de oro a cielo abierto a cargo de la empresa minera australiana Santana Minerals, que se ubicaría en unas montañas cerca de su viñedo. Neill se plegó a lo que plantean voces como el grupo ecologista Sustainable Tarras, que estima que la mina representa un camino directo a la destrucción ambiental.

El actor de Jurassic Park incluso presentó un minidocumental en contra del proyecto, enfatizando que alteraría permanentemente la región, conocida como una de las zonas más bellas y prístinas del país.

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“No estoy en contra de la minería. Estoy en contra de esta mina. Si esta mina se construye –y si Dios quiere, no sucederá–, todo lo que ves (allí) está bajo una concesión (de la compañía minera). Habrá minería por todas partes, y ese será el fin”, disparó.

La estrella también se mantuvo cerca de la actuación. De hecho, en más de una ocasión insistió en que la idea del retiro le causaba “horror” y se empecinó en seguir trabajando delante de las cámaras hasta sus últimos días (en 2027, de manera póstuma, se estrenará la superproducción Godzilla x Kong: Supernova).

Durante el último par de años el intérprete se volcó en particular a las series. Annette Bening y Neill encarnaron a los padres de un complicado clan en Apples never fail, miniserie basada en una novela de la autora Liane Moriarty (Big little lies). Además, compartió créditos con Eric Bana en la ficción de Netflix Indomable, donde asumió el rol del jefe de guardaparques de un parque nacional de California y mentor del protagonista.

En tanto, en Australia hizo tres temporadas de la serie australiana The twelve, donde se puso en la piel de un brillante abogado. Un rol por el que recibió nominaciones a premios de la industria de ese país.

Foto: FOXTEL FOR ITVX ITV

El adiós de Steven Spielberg

Nicole Kidman, Cillian Murphy, Toni Collette y la cantante Kylie Minogue fueron algunas de las estrellas que rindieron tributo a Sam Neill.

“Fue un amigo y colaborador en un momento difícil, y su fuerza nos dio fuerza a todos. Lo recordaré por su tranquilidad, su amor por el vino y por la calma y seguridad que aportaba a sus personajes. No todos los días tienen la oportunidad de hacerte amigo de una leyenda”, expresó Colin Trevorrow, director de Jurassic World: Dominio.

Steven Spielberg, su director en Jurassic Park y productor ejecutivo en las otras entregas de la franquicia, también se tomó un minuto para rendirle tributo.

Universal Pictures and Amblin Entertainment

“Sam fue excepcionalmente colaborativo. Fue difícil para él interpretar a un personaje que actuaba como si los niños fueran desordenados y malolientes porque eso era lo opuesto al padre amoroso que era para sus hijos”, planteó.

Y concluyó: “Me encantó hacer todas las películas de Jurassic Park con él. Junto a Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos a nuestra familia de Jurassic Park y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus millones de fanátícos en todo el mundo”.