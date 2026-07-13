¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Chile este 2026? Foto referencial de archivo

Avanza el transcurso de 2026 y se aproxima una de las esperadas fechas para la celebración familiar, gracias al Día del Niño.

Se trata de una jornada que se encuentra instalada entre los festejos dedicados a los diferentes integrantes del hogar y llega tras el Día de la Madre y el Día del Padre.

El festejo también se suele llamar como el Día del Niño y la Niña, el que tradicionalmente se sitúa en la segunda semana de agosto, pero cuya fecha exacta es diferente cada año.

Cuándo es el Día del Niño

El Día del Niño se celebra en Chile este domingo 9 de agosto , en la llamada fecha comercial que ya se encuentra anunciada por parte de algunas marcas en sus sitios web.

¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Chile este 2026?

Pese a que nuestra tradición local sitúa esta fecha en agosto, de forma internacional se reconoce al 20 de noviembre como el llamado Día Mundial de la Infancia, según explica Unicef.

Dicha jornada fue determinada por ser la ocasión en que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, además de ser el momento en que se acordó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.

Según indica la organización, en 1954 la ONU recomendó destinar un día para “fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo, y promover su bienestar con actividades sociales y culturales”.