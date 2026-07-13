Juez suspende visitas de Flávio Bolsonaro a su padre por 90 días y pide a expresidente que explique si sabía de divulgación de carta

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, se dirigen a sus seguidores durante un mitin de campaña en la playa de Copacabana, el 16 de marzo de 2025, en Río de Janeiro.

El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, suspendió este lunes durante 90 días los derechos de visita del senador y precandidato a la Presidencia, Flávio Bolsonaro, al expresidente Jair Bolsonaro y ordenó a la defensa del exmandatario que aclare, en un plazo de 48 horas, si estaba al tanto de que una carta escrita durante su arresto domiciliario sería publicada en las redes sociales de su hijo.

Moraes consideró que la lectura de una carta de su padre por parte de Flávio Bolsonaro durante una transmisión en redes sociales el sábado constituyó una falta de respeto a la decisión que prohibía al expresidente usar las redes sociales “directamente o a través de terceros”, y que la difusión del video representó un abuso del derecho de visita.

Con esta decisión, Flávio y Bolsonaro no podrán verse hasta mediados de octubre, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, prevista para el 4 de octubre. Considerando la fecha de la decisión, la prohibición se mantiene vigente hasta el 11 de octubre, indicó el medio G1 de Globo.

Brasília, 11/Jul/26



CARTA AOS BRASILEIROS



“Saudoso do contato com o povo, ao qual devo lealdade, escrevo num momento de decisão para o futuro de todos nós.



O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças, e cada um se empenhar pelo nosso… pic.twitter.com/5WM7FCjXr4 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 11, 2026

Además, Moraes dio al equipo de defensa de Bolsonaro 48 horas para aclarar si él estaba al tanto de que la carta se publicaría en las redes sociales.

“Finalmente, en lo que respecta a Jair Messias Bolsonaro, la declaración de su hijo Flávio Nantes Bolsonaro -’Es imperdible, un mensaje muy importante que quiere transmitir a toda nuestra nación’- sugiere que el condenado era plenamente consciente de que su carta se difundiría en las redes sociales, lo que también constituiría una violación de la medida cautelar a la que está sujeto, y por lo tanto, la Defensa debería esclarecer los hechos”, dijo Moraes.

“La difusión de videos en las redes sociales y el uso de expresiones con un peso semántico equivalente a una petición explícita de votos pueden constituir una campaña electoral anticipada durante un período prohibido por la ley, y deben ser investigados por la Fiscalía Electoral”, escribió.

En una carta manuscrita entregada a Flávio, Bolsonaro pidió “unificación”. “Anhelando el contacto con el pueblo, escribo en un momento decisivo para el futuro de todos. Es momento de arremangarnos, dejar de lado las posibles diferencias y que cada uno de nosotros se esfuerce por el precandidato Flávio Bolsonaro, la mejor opción para librar a Brasil de la corrupción, la violencia y la pobreza”.

El senador dijo que su padre expresó su apoyo a la precandidatura de su hijo. “Mi precandidato, creo que también el tuyo, mi portavoz en quien confío para rescatar a Brasil y guiarnos hacia la paz y la prosperidad”, leyó Flávio. “Juntos, haremos todo por nuestra patria”.